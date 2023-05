La carrera al sprint de MotoGP en el Gran Premio de Francia, vencida de manera autoritaria por Jorge Martín delante de Brad Binder, se vio marcada por la batalla que tuvo lugar detrás por la tercera posición entre Pecco Bagnaia, vigente campeón y líder del Mundial, y Marc Márquez, ocho veces campeón del mundo, en la carrera de reaparición del español.

Y es que Bagnaia se quejó durante la prueba cuando luchaban por el último puesto de podio. El italiano consideró que el español no había completado una maniobra del todo aceptable, alegando que le tocó. Aunque finalmente el de Ducati no lo lamentó, puesto que pudo acabar tercero sin mayores complicaciones mientras que Márquez tuvo que conformarse con la quinta plaza, la imagen rápidamente ganó relevancia.

Al término de la carrera, Bagnaia quiso explicar su punto de vista y, aunque en primera instancia pareció comentar que la queja era por un exceso de agresividad de Márquez, en los micrófonos de DAZN aclaró que el motivo de la misma tiene lugar en la pasada carrera.

Así lo explicó Pecco: “La lucha que hemos tenido es normal, me gusta esto. El problema es que hace dos semanas he tenido una penalización por la misma historia".

"Yo prefiero que las luchas sean así", continuó, "pero me gustaría que todo sea igual, como me pasó a mí en Jerez cuando toqué a Miller y me hicieron perder una posición. Ha pasado hoy pero no es igual, es siempre la misma historia”, dijo.

Y es que hay que recordar que, en la carrera larga del Gran Premio de España que acabó ganando, el italiano fue sancionado con perder una posición por tocar a Jack Miller, algo que muchos consideraron que no era merecedor de sanción.

Esta fue una de las muchas acciones polémicas que provocaron que este pasado viernes, Freddie Spencer, cabeza visible del Panel de Comisarios de MotoGP, se reuniera con los pilotos para aclarar puntos de vista y zanjar polémicas, aunque no parece que estas estén cerca de acabarse.