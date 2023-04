Bagnaia, a la Q1 en Jerez: "Esperaba un poco más de mí y de la Ducati"

Pecco Bagnaia no tuvo el viernes más fácil de su carrera deportiva este viernes en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. El vigente campeón del mundo busca en la cuarta prueba de la temporada 2023 de MotoGP redimirse de sus caídas en Termas de Río Hondo y Austin, pero se encontró que, tras la primera jornada de entrenamientos, quedó relegado a pasar por la Q1 del Gran Premio de España de este próximo sábado.

El italiano no estuvo tan fino como de costumbre ya desde la P1 de la mañana. Por la tarde estuvo en el filo de la navaja de la combinada de tiempos hasta que, en los últimos compases, superaron su tiempo y le echaron del corte. El de Ducati trató de mejorar su registro, pero tuvo que conformarse con un 1:37.233 que le dejó 13º en la tabla.

Al término de los entrenamientos, el transalpino se mostró sorprendido al hacer su valoración de la jornada para varios medios, entre los que estaba Motorsport.com. "Ha sido un día sorprendente, sinceramente. No tanto por la mañana, pero sí por la tarde porque estuve sufriendo para encontrar algo de consistencia. Me está costando encontrar sensaciones con la parte delantera de la moto, estamos trabajando en ello. Tenemos una idea de cuál podría ser la solución, pero veremos. Esperaba un poco más de mí y de la Ducati hoy", dijo.

"En el primer y en el segundo sector estamos bien, pero el problema lo tenemos en el tercero y en el cuarto. Ahí pierdo mucho tiempo", añadió, señalando esos puntos como su principal problema. "No hemos estado haciendo muchos cambios grandes, porque en la P2 solo teníamos una hora de tiempo. Solo estábamos intentando encontrar una manera de mejorar de cara a mañana, y no lo hicimos".

Bagnaia puso el foco en el balance de la Desmosedici GP23 como parte a mejorar: "Para mañana será importante mejorar ese feeling porque, el año pasado, la moto hacía un tercer sector muy competitivo, giraba mucho, y hoy fue muy complicado para mí entrar en la curva. Sentía que perdía demasiado y que me iba largo en todas partes. El balance de la moto es diferente, así que tal vez tengamos que cambiarlo. Venimos de un circuito [Austin] que era muy grande y ancho, y Jerez es un poco diferente", añadió.

Finalmente, hizo algunos comentarios más, poniendo el foco en la carrera corta del sábado: "El agarre es lo único que, de momento, está bien. Fue importante que no me siguieran hoy, porque había muchos pilotos competitivos, pero en cualquier caso tenemos que estar hacer una buena primera vuelta en la Q1 para tener dos neumáticos para la Q2. Para la carrera al sprint, salir delante será muy importante. Parece que no será con la goma blanda, pero descubriremos más mañana", finalizó.