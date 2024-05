Bagnaia: "Es una patraña que no quiera a Márquez en el equipo oficial"

Pecco Bagnaia llega con la moral renovada al Gran Premio de Francia. Después de que los fines de semana de Portimao y Austin no salieran como él quería, y tras caerse en la carrera al sprint de Jerez, el vigente campeón del mundo dio un golpe en la mesa en la carrera larga, al vencer a Marc Márquez en un emocionante duelo, en el que demostró galones y por qué no se quiere dejar doblegar ante alguien tan talentoso como el ocho veces campeón del mundo.

En su llegada a Le Mans, un circuito que al italiano le gusta aunque aún no ha ganado allí en la categoría reina, Bagnaia hizo hincapié en la rueda de prensa de pilotos en su manera de afrontar los fines de semana, de ir remontando desde el viernes, y espera hacerlo bien en esta edición tras su toque con Maverick Viñales en 2023 y su error en 2022.

"Considero que uno de mis puntos más fuertes es que no me importa si el día anterior a una carrera estoy perdiendo tiempo, o si he perdido una carrera o me he ido al suelo, porque sé perfectamente que si todo lo cuadro bien, puedo estar en disposición de luchar por una victoria, y me puedo reponer", empezó diciendo el turinés.

"El año pasado, cada fin de semana era así. Los viernes me costaban, y luego éramos capaces de remontar y de luchar por las primeras posiciones en carrera. En Le Mans siempre tenemos un buen fin de semana para mí, porque me encanta este circuito, y el ambiente, hay muchísima afición. Lo único es que en las dos últimas ediciones no he podido acabar la carrera, una por culpa mía y la otra por un contacto. Pero, en cualquier caso, el potencial siempre era alto".

Posteriormente, a Bagnaia le preguntaron sobre a quién quería de compañero de equipo en la escuadra oficial de Ducati en 2025, refiriéndose a Jorge Martín y a Márquez. El #1 hizo referencia a anteriores respuestas en las que no se mojó, y afirmó que le daba igual, siendo muy claro en que no tiene ningún problema con que su compañero sea el multicampeón de Cervera.

"Es una pregunta que ya he respondido antes. Es una patraña que no quiera a Márquez en el equipo oficial. No me importa. Sólo quiero ganarles a todos, y tratar de ser siempre el mejor, y continuar así. No tengo preferencias. Sinceramente, trabajo bien con Enea Bastianini, pero si el equipo decide cambiar mi compañero de trabajo, nos adaptaremos. Pero mi intención siempre es ser más fuerte que ellos", contestó de forma clara.

Al pupilo de Valentino Rossi también le cuestionaron sobre si cree que podría ganar al #93 con la misma especificación de la Desmosedici. Para Bagnaia, la diferencia entre la GP24 y la GP23 no es tanta: "Cuando planteamos hipótesis, podemos equivocarnos. Yo creo que este "y si" no funciona aquí. Creo que tendríamos el mismo desempeño, porque la diferencia entre la GP23 y la GP24 es muy pequeña. Hay elementos mejores en la moto de 2023, y peores en la de 2024, y viceversa. Marc lleva cuatro carreras, y ya sabemos el nivelazo que tiene, pero los resultados en Jerez han sido los mismos".

Además, el piamontés habló del nuevo reglamento de MotoGP 2027. Bagnaia ve "extraño" que se reduzca la potencia en MotoGP, la cúspide del desarrollo tecnológico de las dos ruedas: "Tengo muchísima curiosidad por probar el motor de 850cc, estará bien ver cambios. Pero a mí lo que me resulta extraño es que estamos en la cúspide del desarrollo tecnológico de las motos, los prototipos tienen que ser los más fuertes del mundo, y apostamos por reducir la potencia. A mí me parece un poco extraño, pero nos acostumbraremos. Si queremos tener más peleas, lo único que podemos quitar es la aerodinámica. El resto genera seguridad. Pero nos iremos acostumbrando, el potencial de los pilotos creo que será más o menos el mismo".

"Quiero ganar aquí, porque me encanta todo lo que conlleva este fin de semana de carreras. Parece que este año también nos va a deparar buenas condiciones climáticas. En 2022 estuve cerca de ganar, pero fallé en la penúltima curva, y el año pasado no tuve la oportunidad de ganar pese a que tenía buen ritmo. En cualquier caso, la de aquí podría ser una de mis mejores victorias, no solo por los puntos para el campeonato, sino por la idea de ganar por fin aquí, en Le Mans", finalizó, sobre sus expectativas del fin de semana.