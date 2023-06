Bagnaia: "Lo importante es ser el más fuerte, no el más rápido"

Pecco Bagnaia volvió a mostrar su fortaleza este domingo en Assen. El vigente campeón del mundo ganó el Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP, que supone además su cuarto triunfo en las carreras largas de los domingos después de hacerlo también en Portimao, Jerez y Mugello.

El piloto de Ducati se encontró mejor que en la carrera al sprint, donde fue superado por Marco Bezzecchi, y volvió a aprovechar una mala salida de su compatriota del Mooney VR46 y se colocó líder en el inicio de la prueba. El #1 supo mantener la posición sobre Brad Binder y más tarde sobre el #72, cuando superó al sudafricano, para vencer con autoridad.

Así fue la carrera del GP de Países Bajos 2023 de MotoGP: Bagnaia toma el control de Assen con su cuarto triunfo del curso

Al término de la carrera, el transalpino no pudo esconder en DAZN su felicidad y agradeció a su equipo el trabajo realizado, ya que los de Borgo Panigale dieron un paso importante en comparación al sábado.

"Estoy muy contento, hemos hecho un buen trabajo", dijo Pecco. "Otra vez, mi equipo me ha dado lo que quería. Ayer, gracias a la sprint, vi lo que me faltaba. Ha sido una de las carreras más difíciles por las condiciones, porque eran de 51 ºC en el asfalto, y el agarre no era de los mejores. Pero hemos intentado ser constantes en las primeras vueltas. Me notaba un poco lento, pero era igual para todos".

"Cuando Bezzecchi adelantó a Brad empecé a tirar más, porque sabía que él tenía el ritmo. No ha sido fácil. Terminar así la primera parte de la temporada era muy importante, y estoy muy feliz", siguió.

Además, Bagnaia remarcó la importancia de no sufrir caídas y cometer errores en las últimas carreras, como le pasó en 2021 y 2022 y también en Argentina o en Austin esta temporada: "Lo importante es ser el más fuerte, no el más rápido. Espero estar aprendiendo. Al principio del año me notaba fuerte, pero cometí errores. Y estamos trabajando para intentar no caer otra vez. Las últimas carreras han sido bastante constantes, así que nos vamos de vacaciones contentos. Nos gustaría seguir así, estamos haciendo un gran trabajo".

Preguntado por posibles rivales al título, el italiano mentó a quienes están más cerca de él: "Jorge ha hecho una buena carrera, una gran remontada. Bezzecchi también. Aprilia ha empezado a ir rápido, y Binder estaba ahí otra vez, es un animal de carreras", dijo para finalizar.