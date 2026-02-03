Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Para Lando Norris, los F1 2026 son más... ¡como un Fórmula 2!

Fórmula 1
Fórmula 1
Para Lando Norris, los F1 2026 son más... ¡como un Fórmula 2!

NASCAR: Ryan Preece gana un loco Clash en condiciones mixtas

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Cook Out Clash en el Bowman Gray
NASCAR: Ryan Preece gana un loco Clash en condiciones mixtas

Test Sepang MotoGP: Alex Márquez lidera la última mañana, Marc cae y Yamaha vuelve

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Sepang
Test Sepang MotoGP: Alex Márquez lidera la última mañana, Marc cae y Yamaha vuelve

Vespa 946 Horse, toda una declaración de moda sobre dos ruedas

Otras motos
Otras motos
Vespa 946 Horse, toda una declaración de moda sobre dos ruedas

La gestión energética de los F1 2026 es "molesta" y "triste", dice un piloto

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
La gestión energética de los F1 2026 es "molesta" y "triste", dice un piloto

Newey admite que Aston Martin tuvo que remontar cuatro meses de retraso

Fórmula 1
Fórmula 1
Newey admite que Aston Martin tuvo que remontar cuatro meses de retraso

Norris asume que quizás el que mejor ha interpretado las reglas no es McLaren

Fórmula 1
Fórmula 1
Norris asume que quizás el que mejor ha interpretado las reglas no es McLaren

¡Williams sorprende y sale a pista con el FW48 de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
¡Williams sorprende y sale a pista con el FW48 de 2026
Declaraciones
MotoGP Test oficial de Sepang

Bagnaia: "Este invierno, esperaba con toda mi alma tener las sensaciones de hoy"

Pecco Bagnaia acabó más que satisfecho con el primer día del test de Sepang de MotoGP, con el octavo mejor tiempo y sin el límite que notaba con la Ducati de 2025.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Añadir como fuente principal
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Pecco Bagnaia ha encontrado las sensaciones que quería en el arranque de la pretemporada 2026 de MotoGP. El piloto italiano, tras un 2025 muy tortuoso en el que nunca llegó a encontrar buenas sensaciones constantes con la Ducati GP25, salió contento del test de postemporada de Valencia, en base a la primera versión de la GP26. Pero era algo que había que confirmar este martes, tras todo un invierno de parón.

Así ha ido el Día 1 de la pretemporada de MotoGP 2026:

Y parece que las cosas han ido bien. El turinés empezó el test de Sepang algo más escondido, ocupando la zona baja de la tabla de tiempos en la sesión matinal. Pero por la tarde, llegó el paso adelante. Cuando quedaba más de una hora para el final del primer día de pruebas colectivas, el #63 paró el crono en 1:57.720, un registro que de primeras le llevó a la segunda posición de la clasificación, detrás de Alex Márquez.

Después, con el paso de los minutos, a Bagnaia le fueron bajando de ahí, hasta finalizar octavo, a 702 milésimas de su compañero de garaje, Marc Márquez. Aunque cabe resaltar que el piamontés no buscó un mejor crono al final, como sí hicieron otros, sino que se dedicó a testar la nueva aerodinámica de la GP26, con forma de martillo en la parte delantera, muy visible, como también hicieron los hermanos Márquez Alentà.

En su primer encuentro con los distintos medios desplazados a Sepang, entre los que estaba Motorsport.com, Bagnaia confirmó unas buenas sensaciones, distintas a lo que vivió en 2025: "Estoy contento porque hemos trabajado muy bien, y las sensaciones son buenas. El limite que notaba el año pasado, al menos hoy, no lo he notado".

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Luego me he podido centrar ya en la nueva aerodinámica, y ya he podido ver en qué es mejor. Con estas sensaciones, puedo trabajar mucho mejor", detalló, anticipando que, de primeras, la nueva creación de Gigi Dall'Igna se adapta mejor a su estilo de pilotaje que su antecesora.

Para finalizar, Bagnaia relató cuánto de importante era para él comenzar en Sepang con el pie derecho: "El año pasado había algo que no funcionaba para mi estilo de pilotaje. Este invierno, esperaba con toda mi alma tener las sensaciones que he temido hoy", concluyó.

Más de MotoGP:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Márquez: "Hace dos meses hubiera firmado llegar así al primer día de la pretemporada"
Siguiente artículo Viñales: "Las condiciones de trabajo con Lorenzo son tan difíciles que hoy fue todo fantástico"

Mejores comentarios

Más de
Oriol Puigdemont

Viñales: "En 2025, yendo al límite, aparecían todos los problemas; este año, voy cómodo"

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Sepang
Viñales: "En 2025, yendo al límite, aparecían todos los problemas; este año, voy cómodo"

Mir: "La confianza que tengo se ha traducido en el tiempo que he hecho"

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Sepang
Mir: "La confianza que tengo se ha traducido en el tiempo que he hecho"

Alex Márquez: "Ahora, con la moto oficial, los test son más complicados para el piloto"

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Sepang
Alex Márquez: "Ahora, con la moto oficial, los test son más complicados para el piloto"
Más de
Pecco Bagnaia

Bagnaia: "Mi tiempo en configuracion de carrera ha sido muy rápido"

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Sepang
Bagnaia: "Mi tiempo en configuracion de carrera ha sido muy rápido"

Para Domenicali, las normas de MotoGP 2027 buscan "evitar que Ducati invente algo extraño"

MotoGP
MotoGP
Para Domenicali, las normas de MotoGP 2027 buscan "evitar que Ducati invente algo extraño"

Valentino Rossi rodará junto a los pilotos de la VR46 Riders Academy en el test de Indonesia

MotoGP
MotoGP
Valentino Rossi rodará junto a los pilotos de la VR46 Riders Academy en el test de Indonesia
Más de
Ducati

Márquez: "Esta Ducati la noto mejor que la del año pasado"

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Sepang
Márquez: "Esta Ducati la noto mejor que la del año pasado"

Márquez: "Hace dos meses hubiera firmado llegar así al primer día de la pretemporada"

MotoGP
MotoGP
Márquez: "Hace dos meses hubiera firmado llegar así al primer día de la pretemporada"

Andrea Iannone saldrá adelante en Jerez

Sin Anuncios
MotoGP
Sin Anuncios
MotoGP
GP de España
Andrea Iannone saldrá adelante en Jerez

Últimas noticias

Para Lando Norris, los F1 2026 son más... ¡como un Fórmula 2!

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Para Lando Norris, los F1 2026 son más... ¡como un Fórmula 2!

NASCAR: Ryan Preece gana un loco Clash en condiciones mixtas

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Cook Out Clash en el Bowman Gray
NASCAR: Ryan Preece gana un loco Clash en condiciones mixtas

Test Sepang MotoGP: Alex Márquez lidera la última mañana, Marc cae y Yamaha vuelve

MotoGP
MGP MotoGP
Test oficial de Sepang
Test Sepang MotoGP: Alex Márquez lidera la última mañana, Marc cae y Yamaha vuelve

Vespa 946 Horse, toda una declaración de moda sobre dos ruedas

Otras motos
Misc Otras motos
Vespa 946 Horse, toda una declaración de moda sobre dos ruedas