Bagnaia: "Este invierno, esperaba con toda mi alma tener las sensaciones de hoy"

Pecco Bagnaia ha encontrado las sensaciones que quería en el arranque de la pretemporada 2026 de MotoGP. El piloto italiano, tras un 2025 muy tortuoso en el que nunca llegó a encontrar buenas sensaciones constantes con la Ducati GP25, salió contento del test de postemporada de Valencia, en base a la primera versión de la GP26. Pero era algo que había que confirmar este martes, tras todo un invierno de parón.

Y parece que las cosas han ido bien. El turinés empezó el test de Sepang algo más escondido, ocupando la zona baja de la tabla de tiempos en la sesión matinal. Pero por la tarde, llegó el paso adelante. Cuando quedaba más de una hora para el final del primer día de pruebas colectivas, el #63 paró el crono en 1:57.720, un registro que de primeras le llevó a la segunda posición de la clasificación, detrás de Alex Márquez.

Después, con el paso de los minutos, a Bagnaia le fueron bajando de ahí, hasta finalizar octavo, a 702 milésimas de su compañero de garaje, Marc Márquez. Aunque cabe resaltar que el piamontés no buscó un mejor crono al final, como sí hicieron otros, sino que se dedicó a testar la nueva aerodinámica de la GP26, con forma de martillo en la parte delantera, muy visible, como también hicieron los hermanos Márquez Alentà.

En su primer encuentro con los distintos medios desplazados a Sepang, entre los que estaba Motorsport.com, Bagnaia confirmó unas buenas sensaciones, distintas a lo que vivió en 2025: "Estoy contento porque hemos trabajado muy bien, y las sensaciones son buenas. El limite que notaba el año pasado, al menos hoy, no lo he notado".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Luego me he podido centrar ya en la nueva aerodinámica, y ya he podido ver en qué es mejor. Con estas sensaciones, puedo trabajar mucho mejor", detalló, anticipando que, de primeras, la nueva creación de Gigi Dall'Igna se adapta mejor a su estilo de pilotaje que su antecesora.

Para finalizar, Bagnaia relató cuánto de importante era para él comenzar en Sepang con el pie derecho: "El año pasado había algo que no funcionaba para mi estilo de pilotaje. Este invierno, esperaba con toda mi alma tener las sensaciones que he temido hoy", concluyó.