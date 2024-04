Bagnaia: "Un piloto no puede intentar adelantar a dos desde el piano"

"De siete carreras, en dos he acabado en el suelo por un contacto. No está siendo el mejor comienzo de temporada, pero sigo creyendo en que la rueda gira para todos, y también girará para nosotros". Pecco Bagnaia parece habérselo tomado casi con filosofía, a pesar de que su carrera al sprint en Jerez duró sólo dos vueltas y una curva. Y, en este caso, sin tener él la culpa.

El piloto de Ducati fue víctima de una controvertida maniobra de Brad Binder, que tras irse largo en la curva 13, en un intento de adelantar a Marc Márquez, fue alcanzado y rebasado por el vigente campeón y por Marco Bezzecchi. En la primera frenada de la pista andaluza, el piloto de KTM intentó adelantar a los dos italianos, aunque yendo muy forzado, pisando el piano interior. En ese momento, se fue largo y acabó chocándose con Bagnaia, que se encontró en medio de un sándwich entre el sudafricano y Bezzecchi, acabando en el suelo.

A pesar de ello, los comisarios decidieron no tomar ninguna medida, considerándolo un incidente de carrera. Sin embargo, Bagnaia no acabó muy de acuerdo con ello: "La decisión es suya, porque se ganan la vida con esto, así que tendrán razón. Pero, en mi opinión, un piloto no puede intentar adelantar a otros dos desde el piano. No había espacio y acabó como acabó. Pero yo sólo di dos vueltas, porque me retiré al principio de la tercera, y hubo al menos cuatro contactos antes del mío. Digamos que la estrategia fue un poco al límite".

Cuando se le preguntó a qué creía que se debía el hecho de que este sábado hubiera una agresividad que hacía tiempo que no se veía en las carreras cortas, el turinés añadió: "Volvemos a una pista en la que el año pasado hubo dos banderas rojas. Es estrecha, con curvas lentas, lo que provoca más contacto".

La decepción también le vino a Bagnaia por el hecho de que el rendimiento de su GP24 parecía lo suficientemente bueno como para intentar luchar por la victoria, tras ganar posiciones en la salida: "Era quinto, y más rápido que los que tenía delante, sólo intentaba averiguar cuándo atacar, pero no me daban tiempo. En determinadas situaciones, te cuesta mucho atacar porque los demás hacen trazadas muy extrañas. Digamos que en la sprint los adelantamientos no se calculan en absoluto: simplemente te lanzas, como mucho tocas al otro piloto o te vas largo. Esa es la estrategia y es difícil de gestionar".

El objetivo de Bagnaia para el domingo volverá a ser la victoria, aunque el séptimo puesto en la parrilla complica un poco las cosas: "La clasificación no ha ido bien y, desde luego, cuando la pista empezó a secarse me costó un poco más. De todas formas, en la carrera estaba quinto y estar cerca del grupo aún te permite luchar por la victoria, pero tienes que tener la oportunidad".

"Así que mañana tenemos que hacer una mejor salida para tratar de adelantar a los demás y salir de la lucha de animales que se crea en esa fase. En ese momento, podría intentar marcar mi propio ritmo, que es lo suficientemente bueno como para intentar ganar", finalizó, convencido.