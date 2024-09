Bagnaia, furioso con Alex Márquez: “No paró de acelerar hasta que me tiró”

Más allá de la victoria de Marc Márquez, el Gran Premio de Aragón quedará marcado por el incidente entre su hermano, Alex Márquez, y Pecco Bagnaia. A pocas vueltas del final, el líder del Mundial perseguía al piloto español por el último cajón del podio. Y la cosa no acabó bien, con unas claras consecuencias para la general del Mundial.

El de Gresini Racing se fue largo en una de las curvas de la pista aragonesa, lo que aprovechó el de Ducati para adelantarle. Bagnaia aprovechó su exterior, pero el pequeño de los Márquez Alentà mantuvo el mano a mano por el interior. El turinés cerró la trayectoria, el ilerdense no cortó pese a la diferencia de velocidad y a que ya estaba por detrás, y ambos acabaron por los suelos. Y, como consecuencia, Jorge Martín sale de Alcañiz con 23 puntos de ventaja en la general.

Al término de la carrera, Pecco Bagnaia se mostró bastante furioso con el #73, a quien responsabilizó por completo de lo ocurrido, acusándole de que no cesó a la hora de acelerar en esa maniobra hasta que ambos acabaron en la grava.

"No es que tenga que explicar muchas cosas. La dinámica es la que es. Es preocupante que haya pilotos que hagan según qué cosas. Cuando estaba dentro he notado un golpe de gas, y no paró de acelerar hasta que me tiró", empezó diciendo tajante el transalpino.

Bagnaia reclamó posteriormente que ya le había ganado el sitio a Márquez, y que la telemetría le da la razón: "Ya le había pasado. Nada más entrar en la curva 10, estaba delante, dejando espacio porque no tenía necesidad de cerrar la línea, escuché su motor cómo se revolucionaba. Lo peor de todo, aquello que me hace cabrear más, son los datos. Revelan que, después del contacto, pasó de acelerar del 40% al 60%. Es peligroso correr con alguien que hace estas cosas. Normalmente uno intenta evitar los contactos, aunque los datos muestran que hay gente que no lo ve así".

Sin embargo, y pese a la tensión de lo ocurrido, Bagnaia confirmó que estaba bien, y que llegará a Misano sin lesiones, a diferencia de 2023: "Me duele mucho el cuello, pero creo que por suerte es solo muscular. Hemos tenido suerte por lo que podía haber pasado".

Después, el #1 analizó su carrera, en la que volvió a salir mal, como el sábado, y lanzó una pulla a la Safety Comission por desoír la petición de limpiar la parrilla: "La tercera posición era fácil. Rodaba medio segundo más rápido que el que tenía delante. No ha salido nada bien este fin de semana. Mi puesto en la parrilla estaba más sucio que ayer, pero seguramente tenían otras cosas mejores que hacer que no limpiarla. Sin la mala salida seguramente habría luchado con Jorge".

Por último, Bagnaia opinó sobre la victoria de Marc Márquez, su futuro compañero de equipo en 2025: "Esta victoria le dará mucho empuje a Marc, pero veremos si podrá marcar la diferencia en Misano", remachó.