Bagnaia: "Fabio ha demostrado una vez más que es más completo que yo"

Tras salir desde la pole, Bagnaia fue adelantado por Quartararo nada más empezar la carrera, y una vuelta después, el italiano intentó recuperar el liderato en la primera curva. Sin embargo, su rival, Fabio Quartararo cambió su trayectoria y recuperó el primer puesto.

La carrera del italiano se truncó tan solo dos vueltas después, cuando perdió la parte trasera de su Desmosedici sin razón aparente. Bagnaia no entendió la caída, que le ha dejado a 91 puntos de Quartararo.

"Es una decepción", confesó el piloto de Ducati. "No puedo explicar mi accidente. No lo sé. Seguro que me caí porque me equivoqué, pero en esta situación es muy difícil entender las cosas analizando los datos".

"Estaba enfadado porque no podía explicarlo. Estoy muy enfadado porque cuando te caes y sabes por qué, es tu culpa", explicó Bagnaia.

"Normalmente hago autocrítica, pero hoy no puedo porque la causa de la caída es inexplicable. Es más difícil de entender, más difícil de aceptar. Lo único positivo es que tenemos una carrera la semana que viene. Seguíamos por delante, éramos los más rápidos y si miras mi ritmo, el potencial era alto".

"He dado más de 70 vueltas todos los días y nunca he tenido un desliz así", detalló. "Nunca he tenido una caída así en mi vida, excepto en el Ranch [de Valentino Rossi], pero allí es más fácil. Es muy difícil entender la causa. El ángulo era el mismo, la velocidad era la misma...".

"Estaba girando hacia la salida [de la curva], así que es muy difícil entender el accidente. Es lo más difícil en este momento, porque quizás nuestra moto tiene un límite que te hace caer si te vas de largo".

Esta caída podría hacer recapacitar a Pecco Bagnaia, que admite que necesita dar un paso adelante para convertirse en un verdadero rival de Fabio Quartararo. "Fabio ha demostrado una vez más que es más completo que yo", dijo.

¿Qué tiene que hacer el italiano para alcanzar el mismo nivel? "Terminar las carreras", respondió. "[Quartararo] siempre está al frente y nunca comete un error. Quizá su moto le ayude a cometer menos errores, no lo sé, es una opinión".

"Si miro su moto y la combinación [que hace] con él, son fuertes en el ataque al tiempo, fuertes en el ritmo, fuertes en la carrera, nunca cometen errores. Eso es lo que los hace más completos. Este año tengo cuatro resultados en blanco. Este fin de semana estaba rindiendo bien, era más fuerte que él, pero él ganó y yo me caí".

Y a pesar de su liderato en el campeonato, fue Quartararo quien tomó el mayor riesgo para la carrera, optando por un neumático medio de resistencia incierta.

A Bagnaia no le sorprende este planteamiento: "Es el campeón del mundo, así que es uno de los mejores pilotos de la historia. Seguro que quiere ganar, como Márquez intentó ganar todas las carreras, Valentino [Rossi], Casey [Stoner]... Eso es lo que intentan hacer los mejores pilotos".

A pesar de la ventaja de Fabio Quartararo en la salida, Pecco Bagnaia tenía un plan preparado y esperaba aprovechar su neumático duro menos degradado para marcar la diferencia en la última parte de la carrera. El turinés acababa de renunciar a un duelo inmediato en el momento de su error.

"Todo fue perfecto. Al principio de la carrera, tenía el control. Tenía dos planes: salir delante y atacar, o si Fabio estaba delante y no podía pasarle en las dos primeras vueltas, que es lo que ocurrió, tenía la intención de ser más tranquilo, más inteligente, dejar que Fabio cogiera 1 segundo o 1,5 segundos, y luego cerrar el hueco en la segunda parte de la carrera para pasarle, porque yo tenía el duro [por detrás] y él, el medio."

"Creo que si hubiera estado allí, el ritmo de carrera habría sido de 1:21.5 y 1:21.9, así que habría sido difícil para un neumático medio. Ahora es fácil hablar, pero creo que el potencial estaba ahí. Todo iba según lo previsto, todo funcionaba bien. Mi frenada era fuerte, tenía buena velocidad en las curvas, todo estaba bien. Por eso es aún más difícil de aceptar".