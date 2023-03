Bagnaia, sobre la acción de Márquez: "Ha sido una mala coincidencia"

Cargar el reproductor de audio

Pecco Bagnaia vive un momento tremendamente dulce en MotoGP. El piloto italiano, vigente campeón del mundo, empezó la temporada 2023 de la mejor manera posible, ganando la carrera al sprint del sábado y la prueba larga del domingo.

El #1 apenas dio opción a sus rivales, y tras tomar el liderato en los primeros compases, supo aprovechar las circunstancias de la prueba para aumentar y administrar su colchón respecto a Maverick Viñales, único capaz de imitar los tiempos del transalpino.

"Nos sentíamos preparados después de los test, y fuimos al límite", comentó Pecco en la rueda de prensa posterior a la carrera. "Ha ido todo perfecto, y esta moto se ajusta a mi estilo de pilotaje mucho mejor que la del año pasado. Veremos cómo funciona en un circuito en el que no hemos hecho test".

"Trataba de no pensar demasiado en Viñales y no quería empujar demasiado para no quedarme sin rueda trasera. Fui constante y conseguí ir mejorando mis tiempos poco a poco. Al final me quedé sin gomas. Todo ha ido bien porque hemos hecho un buen trabajo, pero no ha sido fácil".

Bagnaia rechazó cualquier indicio de que vaya a ser un año fácil para el box oficial de Borgo Panigale, y aseguró que "las Aprilia y el resto de las Ducati lo van a poner difícil". "Pero estamos trabajando y vamos en la dirección correcta".

También fue momento para sacar conclusiones del nuevo formato de gran premio: "Ahora no, pero el sábado terminé mentalmente cansado. Se me hizo largo el día, muchos compromisos con los medios... Este circuito no es tan exigente, pero para Mugello o Austin habría que introducir algunos cambios".

Pecco valoró la nueva medida del certamen, que sancionará a los pilotos que no cumplan con unas determinadas presiones en sus neumáticos: "Hemos trabajado muchísimo en los test con el tema de las presiones. Para mí no es una buena idea lo de tener que rodar con unas presiones mínimas, porque eso hace que sea más fácil caerse. Cuando vas detrás de un piloto, las presiones se disparan y hace que las frenadas sean peligrosas. Pero nosotros no hacemos las normas".

Como no podía ser de otra forma, los medios le preguntaron por la acción de la jornada: el accidente entre Marc Márquez, Miguel Oliveira y Jorge Martín. "Marc intentaba engancharse a la cabeza y no perder tiempo, creo que no quería adelantar. Lo que pasa es que en ese punto se produce un efecto dominó con las frenadas. Creo que ha sido mala suerte y una mala coincidencia", dijo el italiano.

