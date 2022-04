Alex Rins: "La cosa empieza bien, estoy arriba"

Cargar el reproductor de audio

Austin.- Alex Rins hizo una verdadera exhibición de poderío este viernes en el arranque del Gran Premio de las Américas, liderando el FP1 y la práctica totalidad del segundo ensayo libre, siempre con neumático usado, lo que demuestra que además de una vuelta rápida decente, es el piloto con mejor ritmo de carrera cuando aún falta todo el sábado para seguir trabajando.

"Decidimos cambiar la estrategia y trabajar para la carrera, y por eso hice la vuelta rápida a mitad de la sesión. El fin de semana empieza muy bien, y el ritmo con la goma blanda es bueno. Sobre el papel alcanza para terminar la carrera", dijo Rins, que optó por el compuesto más blando con vistas a la carrera.

En la previa los pilotos de Suzuki concordaban con que el circuito de Austin era un buen escenario para evaluar el potencial de la moto 2022.

"La moto va bien, tengo control y buen ritmo. En el cómputo de las cinco mejores vueltas de todos, estoy arriba", señaló.

Rins lideró el primer ensayo pese a que tuvo dos incidentes extraños, al pararse la moto en los primeros compases de la sesión, y después quedarse sin gasolina cuando salió con la segunda máquina.

"Por la mañana tuvimos un problema con la electrónica”" se limitó a comentar.

Otra de las novedades de la GSX-RR 2022 es la evolución avanzada del dispositivo de regulación de altura trasero que tantos problemas dio el pasado curso.

"En pretemporada dimos un paso con el regulador de altura trasero, y ahora baja más suave", aprobó.

Rins ha ganado tres veces en Austin, una de ellas en la clase reina, su primer triunfo con Suzuki, y parece que está dispuesto a ponérselo difícil al sheriff del lugar, Marc Márquez.

"Me gustaría ganar aquí, porque el nivel es muy alto. Esta pista me da seguridad", apuntó, antes de reconocer que "a Marc le he visto bien".