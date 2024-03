El invierno no ha sido bueno, ni mucho menos, para Augusto Fernández. El piloto español afrontaba con ganas la pretemporada de MotoGP 2024, después de lograr asegurar su puesto en Tech3 GasGas para esta campaña, y ante la llegada al equipo de alguien sobre quien hay tantas miradas puestas como Pedro Acosta. Quería dar la talla, pero lo cierto es que se encontró con múltiples problemas.

La nueva RC16 se le ha hecho cuesta arriba al piloto de 26 años. En el test de Sepang, acabó en la 21ª posición de la combinada, mientras que Acosta estaba noveno y deslumbrando. En el test de Losail, la cosa no mejoró: el mallorquín ocupó la misma plaza, con el 'Tiburón de Mazarrón' de nuevo delante, aunque esta vez 15º.

Así, Fernández quiere redimirse de cara a un año muy importante para él. Tras un gran 2023 como 'rookie', debe seguir devolviendo a KTM la confianza puesta en él. Tras un invierno que ha definido como "horrible", afronta el Gran Premio de Qatar de este fin de semana con ganas de salir a pista para, simplemente, hacerlo mejor y reencontrar sus sensaciones con la moto.

"No voy a mentir, tengo muchas ganas de correr tras una pretemporada horrible", empezó diciendo Augusto Fernández a los medios, entre los que se encontraba Motorsport.com. "Yo espero que no nos cueste tanto como en el test. No hay magia, pero ojalá podamos encontrar algo para encontrarnos mejor".

Y es que la nueva máquina de la casa de Mattighofen, que ha incorporado el chasis de fibra de carbono desarrollado por Dani Pedrosa, ha variado un poco la filosofía y el estilo de pilotaje. Ante los problemas de adaptación de Augusto, en Malasia comenzó la preocupación.

"El chasis de carbono hace que la forma de atacar sea un poco distinta. Después de Sepang, en KTM saltaron mucho las alarmas. Aquello no era normal y tengo que darle las gracias a la marca. Todo el mundo sabe que es un año muy importante para mí, para quedarme en MotoGP", explicó posteriormente Fernández.

"El chasis de carbono flexa mucho, y me había acostumbrado a la moto del año pasado, que era mucho más ‘hierro’", siguió Augusto para finalizar sobre una máquina a la que tendrá que sacarle partido cuanto antes para asegurar su continuidad en la categoría reina.