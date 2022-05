¿Cómo afectará a Andrea Dovizioso la alianza entre RNF y Aprilia en MotoGP?

Cargar el reproductor de audio

El viernes del Gran Premio de Italia dejó una fecha imborrable en la historia del Campeonato del mundo de MotoGP. En mitad de un mercado de fichajes cada vez más polémico, Aprilia anunció un acuerdo con RNF para convertirse en el equipo satélite de los fabricantes italianos a partir de 2023, con un contrato inicial de dos años.

De esta manera, el garaje de RNF, que actualmente cuenta con Andrea Dovizioso y Darryn Binder, concluiría su relación con Yamaha a la espera de conocer el futuro de sus pilotos titulares, ya que ninguno tiene contrato más allá de 2022.

Dovizioso ha tenido un tórrido regreso a MotoGP con la marca de los diapasones, después de quedarse fuera de la temporada 2021 y anotando solo ocho puntos en las primeras siete carreras. El ex piloto de fábrica de Ducati, tres veces subcampeón entre 2017 y 2019, y puede presumir de que probó para Aprilia el año pasado.

Sin embargo, el italiano se muestra muy seguro de que, por el momento, la alianza con RNF no influirá en sus planes.

"No cambia nada porque no tengo ningún plan para el futuro", comentó el piloto de 36 años después de concluir 21º en los libres de Mugello. "Ya estoy luchando mucho por estar en esta situación, así que no creo que sea demasiado inteligente pensar en el futuro en este momento".

Respecto a si cree que Aprilia puede ser mejor que la Yamaha para él, Dovizioso fue muy claro:

"Tal vez sí, pero en cualquier caso no sé si me interesa pensar en el futuro. Este es el punto. No se trata de qué marca, qué equipo o si hablo con un equipo para el futuro".

"Soy la primera persona que no habla sobre el futuro, porque en este momento no se trata de que tal vez sea bueno para mí".

Esto propició una conversación referente a su retirada. "En este momento puedo decir que sí [me retiraría] fácilmente, pero ya veremos", concluyó el italiano.