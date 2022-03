Rins: "Ahora ya podemos respirar en las rectas"

Cargar el reproductor de audio

Losail.- Después de las dudas que planearon durante toda la pasada temporada sobre las debilidades de la Suzuki en término de velocidad punta, la primera jornada del curso en Qatar evidenció que la casa de Hamamatsu ha hecho un buen trabajo durante el invierno y en un circuito donde siempre ha primado la potencia Alex Rins logró liderar la hoja de tiempos, con su compañero Joan Mir, tercero.

"Hicimos un buen trabajo, tanto en ritmo como a una vuelta. Suzuki tiene que estar feliz porque se ha mejorado el motor, pero hay que seguir mejorando en otras facetas", explicó Rins al final del día.

Además de liderar los tiempos, la Suzuki fue la moto más rápida y el catalán pudo liderar una sesión libre, algo que no hacía desde el FP2 de San Marino el pasado año.

"Nunca me había visto el primero en velocidad punta. Como piloto siempre quieres más. Este año tenemos aquí un nuevo motor y el regulador trasero, que el año pasado no teníamos. Ahora, en las rectas podemos respirar y hay menos margen para cometer errores. Ya aguantamos el rebufo de los demás, y he marcado la mayor velocidad punta de las dos sesiones. Y la esencia no ha cambiado", explicó el corredor.

Otra de las mejoras importantes es la evolución del dispositivo trasero que regula la altura de la moto, un aspecto en el que Suzuki iba muy retrasada.

"Cualquier cosa puede mejorarse, pero respecto del dispositivo de altura que tenemos es mucho mejor que el que estrenamos en Austria".

Pese al gran avance, que hace que los dos pilotos de la marca estén felices, Rins no quiso dejar de presionar.

"Estoy sorprendido con lo bien que vamos, pero esperemos al sábado y al domingo", antes de acabar con una nueva petición: "Ahora falta algo muy importante, que es la aerodinámica", zanjó el barcelonés.