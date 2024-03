Rins: "Hoy me he gustado encima de la moto"

El viernes resultó positivo para Yamaha en el Gran Premio de Portugal. Y es que la marca de Iwata, condenada por su actual crisis de resultados a quedarse fuera de la Q2 de forma habitual, coló a sus dos pilotos, Fabio Quartararo y Alex Rins, en el Top 10 de la Práctica de MotoGP, con el francés noveno, con un tiempo de 1:38.552, y el español décimo, a apenas 8 milésimas (1:38:560).

Para Rins, de hecho, esta fue su primera vez dentro del corte como piloto de la fábrica de los tres diapasones, algo que logró superando por apenas 39 milésimas a Pedro Acosta, que por su parte vivió su primera eliminación en la categoría reina. Al término de la jornada, el barcelonés de Yamaha expresó su felicidad por pasar a una Q2 por primera vez desde Mugello 2023, justo la cita en la que sufrió su grave lesión en la pierna.

"Hemos ido un poco más rápido que en Qatar. Entrar en la Q2 es todo un logro para mí; hacía mucho que no me metía. De hecho, desde antes del accidente", empezó diciendo un Rins que achacó el buen resultado a lo diferente que es Portimao con respecto a Losail, adaptándose mejor la pista lusa al estilo de la M1: "La diferencia es que aquí no hay tantas curvas rápidas como en Qatar; este es más de parar y acelerar. Sacamos partido de ello".

A pesar de su décima posición, el español confesó que tampoco fue un reto fácil superar el corte este viernes, y más por las sensaciones en el entrenamiento vespertino que aseguraba el pase: "Esta tarde sufrimos un poco para encontrar las sensaciones delante. No pude atacar las curvas de la misma forma que lo hicimos por la mañana. Queda mucho para trabajar".

Así, Rins optó por ser positivo y por sacar el lado bueno, el de estar al nivel de alguien con tanta experiencia con la Yamaha como Quartararo en términos de ritmo de carrera: "No quiero ser negativo; sabemos dónde están los límites. Estar al nivel de Fabio en términos de ritmo me va bien. Pero falta ver cómo va la cronometrada y el sprint. Me he gustado encima de la moto, me he sentido bien", finalizó el catalán, pensando en la jornada del sábado y valorándose por el viernes.