Rins: "Trabajar este invierno con un psicólogo me ha ayudado"

Portimao.- En un inicio de temporada convulso a nivel de resultados, con tres ganadores y nueve pilotos diferentes en las tres primeras carreras, la cita de Austin ofreció las primeras muestras de estabilidad, con la segunda victoria del curso para Enea Bastianini y el segundo podio consecutivo para Alex Rins, que tras acabar tercero en Argentina escaló hasta la segunda posición en el trazado americano, saliendo segundo de la general a solo cinco puntos del italiano.

Esa situación deja al de Suzuki con opciones de salir líder del Mundial de Portimao, confirmando un arranque de año muy sólido, totalmente en contraste con la inestable temporada 2021, en la que tenía velocidad pero fue víctima de los errores en forma de caída.

Para ello, el corredor barcelonés aseguró en Austin que se había preparado a conciencia durante el invierno "trabajando mucho tanto el aspecto físico como el mental".

Este jueves, en Portimao, donde este fin de semana se celebra el Gran Premio de Portugal, el piloto barcelonés ahondó un poco más en los aspectos en los que ha trabajado y que han llevado a una transformación en su forma de afrontar las carreras.

"Trabajamos un poco la cabeza con un psicólogo, también trabajamos un poco el cuerpo, y que la moto haya dado un paso adelante también ayuda. Todo suma, que la moto vaya bien y que el piloto haga un buen trabajo", explica Rins.

El pasado año, en este mismo circuito, Rins se fue al suelo cuando traspasó el límite persiguiendo a Fabio Quartararo en la lucha por la victoria.

"La caída del año pasado fue muy al límite, muy rara, no porque yo lo sobrepasara, en la vuelta anterior hice exactamente lo mismo y no pasó nada. No sé si este año, en una situación idéntica, lo afrontaría de forma diferente, la verdad que no me apetece demasiado ponerme en ese escenario. Estamos a un nivel muy alto, similar al de nuestros rivales y hay que buscar siempre el límite sin pasarlo".

Rins no ve, o no quiere explicar, los puntos fuertes en los que supuestamente ha mejorado.

"Personalmente me veo similar al año pasado, quizá lo que ha cambiado es la determinación con la que afrontamos las carreras, creo que es mejor a la del año pasado", admite.

Un Rins que piensa seguir en la misma línea con la llegada del Mundial de Europa, con su segunda plaza en la general y tras superar a su compañero de equipo, Joan Mir, en las tres últimas carreras.

"Llegamos contentos y motivados a Portimao, es un circuito que nos gusta y se nos da bastante bien, pero va a ser complicado, muchos pilotos van muy rápido aquí, es un fin de semana más, centrarnos en el viernes, veremos a ver cómo está el clima porque habrá algún entrenamiento en mojado y condiciones mixtas, hay que estar muy atentos para meternos en la Q2".

"Que sea el segundo del campeonato o haya terminado por delante de mi compañero en las tres últimas carreras, no me cambia nada. Al final lo que cuenta es cómo llegas a Valencia”, en referencia a la última carrera".

"Estoy motivado y posiblemente en uno de mis mejores momentos, pero creo que es fruto de la combinación del paso adelante que ha dado la moto y el trabajo que hemos hecho nosotros", zanja el barcelonés.