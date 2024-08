Rins, condenado por un problema mecánico en Austria

Alex Rins se encontraba bien físicamente como para ir a por todas en Austria, después de no poder terminar por sus lesiones el pasado Gran Premio de Gran Bretaña. Sin embargo, lo que le traicionó este sábado no fue su cuerpo, sino su Yamaha.

Tras clasificarse en 21ª posición de la parrilla, siendo undécimo de la Q1 por delante de Takaaki Nakagami, Stefan Bradl y Lorenzo Savadori, al español no le quedó otra que retirarse pasadas unas vueltas en la carrera corta por un problema técnico que afectó a su moto. Una M1 que, por otra parte, se está mostrando tan ingobernable como para provocarle un fin de semana "frustrante" en Spielberg.

Ante los medios, el catalán trató de explicar lo sucedido, que no llegó a entender del todo, aunque lo intentó: "Ha sido un día duro. Tuve un problema mecánico en la moto. Sentí que iba como muy lenta, al salir de las curvas. En la recta de atrás no podía subir a sexta marcha", empezó diciendo ante los medios, entre los que estaba Motorsport.com.

"He seguido dos o tres vueltas para entender bien de dónde venía el problema, y no he sido capaz. La moto ha perdido potencia. No se me ha llegado a parar, pero parecía como que en cada vuelta perdía un poquito más. Entonces, antes de romper motor he entrado a boxes y me he retirado. Ya rompimos uno en Qatar, no vamos muy sobrados en estas cosas", siguió.

El #42 trató de identificar el problema por sí mismo porque la moto, por otra parte, no le lanzó ningún aviso: "Normalmente la moto te avisa cuando hay un problema, como con un problema de aceite que tuvimos, te sale en el dashboard. Esta vez no ha salido ningún mensaje, ha sido cosa de identificar y entender el por qué".

Así, Rins relató el mal fin de semana que le está dando la moto japonesa en Austria: "Una lástima, porque estaba siendo una carrera al sprint dura en las vueltas que he dado. He hecho una buena salida, pero después sufríamos mucho para parar la moto. Venimos teniendo bastantes problemas durante todo el fin de semana. Pero lo único que puedo hacer es intentar mantener mi moral alta. Ser fuerte y seguir empujando, a ver qué nos espera mañana".

"Por las situaciones que he ido pasando y por el trabajo que hemos ido haciendo en casa, puede parecer que vaya un poco más tranquilo, pero no os voy a engañar, esto es frustrante. Tienes muchos problemas para parar la moto, cambias totalmente el setting prácticamente de un entreno a otro, y en la sprint es que no podía ni parar la moto, ni hacer las curvas 6 y 7 por la trazada... No ha habido momentos en los que me haya sentido cómodo del todo", continuó.

Lo bueno para el barcelonés es que, próximamente, tendrá la oportunidad de testar nuevas mejoras que podrían enderezar la situación: "Ahora viene un test de dos días en Misano que va a ser muy importante. Traen muchas cosas para probar. Será decisivo. Yo físicamente estoy bien", finalizó.