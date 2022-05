Rins: "Vamos a demostrar que Suzuki se ha equivocado al decidir irse de MotoGP"

Cargar el reproductor de audio

Alex Rins fue uno de los más afectados cuando los responsables de la estructura japonesa comunicaron, el lunes de la semana pasada, a todo su destacamento en Jerez, que el proyecto de MotoGP iba a cerrar la persiana a final de esta temporada.

El barcelonés, uno de los claros candidatos a pelear por el título de este curso, llevaba meses negociando con los ejecutivos de la marca la extensión de su contrato, que expira en noviembre. Seguramente por eso, nada le hacía sospechar que esas conversaciones quedarían reducidas a cenizas después de la noticia adelantada por Motorsport.com ese mismo lunes, y confirmada este jueves, una semana y media después, por el fabricante de Hamamatsu.

A Rins se le acumula ahora un trabajo doble. Por un lado, centrarse en la pista. Por el otro decidir, junto a su agente, cuál será el mejor lugar para seguir con su trayectoria, habida cuenta de que no podrá seguir haciéndolo vestido de Suzuki.

"La decisión que ha tomado Suzuki es dura, ha sido un golpe duro para todos. Cuando nos lo dijeron el lunes, después del ensayo en Jerez, yo me derrumbé; me puse a llorar. Desde 2017 lo di todo por Suzuki para tener una moto competitiva y, de repente, cogen y te dicen que el año que viene no se sigue", dijo Rins, ya desde Le Mans, y como el primer portavoz de Suzuki, que ha mantenido una sorprendente política de silencio impuesta desde Japón.

"Tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo. Ahora mismo, encima de la mesa solo tengo teléfonos; nada más", añadió el catalán sobre su futuro. "Tenemos la opción de derrumbarnos al pensar que no tenemos moto para el año que viene, o la de seguir empujando, con la cabeza alta. Mirando a los mecánicos, esa es la que ellos han decidido seguir y yo, también", convino el catalán, que actualmente ocupa la cuarta posición en la tabla general, a 20 puntos del líder, Fabio Quartararo.

"Vamos a demostrar a Suzuki que se ha equivocado con la decisión de irse de MotoGP. Sería divertido ir a Valencia a recoger el título de campeones y ver la cara del japonés. Pero, al final, la decisión está tomada y no cambiaría nada", abundó el #42, que, a pesar de la bofetada, quiere confiar en el compromiso de Suzuki hasta que caiga la bandera de cuadros de la última parada del calendario, en Valencia.

"La confianza en Suzuki hasta final del año, la tengo. El presupuesto para este año está cerrado. Según me han dicho, en Montmeló tendremos un paquete aerodinámico nuevo, que ya está en producción. Yo me lo creo. Pocas veces he visto a un japonés llorando, y cuando nos dieron la noticia, estaban en el suelo", apostilló Rins.