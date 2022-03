Rins: "Me encuentro fatal, no me esperaba estar en el top 10"

Cargar el reproductor de audio

El de Suzuki acabó en la décima posición de la hoja de tiempos la primera jornada del Gran Premio de Indonesia, a menos de medio segundo de la referencia del día, dejada por el francés Fabio Quartararo.

Sin embargo, para Alex Rins no fue un buen día en general, primero por no haber encontrado grandes mejoras en el asfalto del circuito de Mandalika, pese a las obras de reacondicionamiento que se han llevado a cabo desde los test de pretemporada, y tampoco por su estado físico.

"La pista, sinceramente, no ha mejorado mucho respecto a los test, si que es cierto que los baches de la primera curva han desaparecido un poco, pero la sigo encontrando un poco sucia, similar a como estaba el primer día de los test, así que espero que no llueva mañana, porque día a día es importante que la pista vaya cogiendo más agarre para mejorar los tiempos", explicó el de Suzuki.

"No hay mucho agarre en todo el circuito, pero en la primera zona reasfaltada me la esperaba un poco mejor, la verdad es que el asfalto ya está empezando a levantarse, a ver si aguanta", añadió preocupado.

Sin embargo, ese no fue el mayor problema para el barcelonés, que pasó una mala noche y parece tener síntomas de algún tipo de enfermedad.

"A nivel físico, la verdad es que he sufrido bastante, no he dormido casi nada esta pasada noche, unas cuatro horas, me he despertado con mucho dolor de cuerpo, como cuando estás incubando algo, que no te encuentras nada bien. Me ha pasado un poco esto, y luego, con el calor encima de la moto no me ha ayudado nada. Vamos a ver si de cara a mañana mejoramos un poco", explicó algo apesadumbrado.

"No es solo el jet lag, es algo que estoy incubando, es esa sensación de que te duelen las articulaciones, la espalda, la barriga, la cabeza, son síntomas de que algo tengo, se me ha hecho muy duro pilotar hoy la moto y no me esperaba para nada acabar entre los diez primeros. Tendremos que mejorar un poco mañana y espero poder encontrarme un poco mejor", zanjó el de Suzuki.