Rins: "No me veía en una moto que no fuera de fábrica"

Cargar el reproductor de audio

A pesar de que la firma se materializó unas semanas antes, no fue hasta el pasado martes que las tres partes involucradas en la operación (LCR, Honda y Alex Rins), comunicaron el acuerdo que llevará al barcelonés a correr sobre una RC213V las dos próximas temporadas.

De esta forma, el español se aseguró permanecer en la parrilla de 2023, algo que incluso él llegó a poner en duda cuando, tras el Gran Premio de España, trascendió la devastadora noticia relativa al cierre de la división de MotoGP de Suzuki una vez termine este ejercicio.

"Tuve miedo de perder mi trabajo, o de ir a parar a una moto que no fuera competitiva", reconoce Rins en el podcast ‘Tank Slappers’, en Autosport, antes de pasar a relatar las distintas opciones que se le presentaron, y cuáles fueron los razonamientos que le llevaron a decantarse por la estructura monegasca.

"Estoy muy contento porque no me veía en una moto no oficial. Tengo mucha experiencia y herramientas para optimizar la moto, así que no me veía en una posición que no fuera con una moto oficial. Pude ir a Ducati, pero allí no me podían asegurar una moto de fábrica. Lo entendí y les agradezco la oportunidad, pero al final me comprometí con Honda y eso me hace súper feliz", ahonda el barcelonés.

El portazo de Suzuki cortó el que, hasta ese momento, venía siendo el mejor arranque de Rins en la categoría de las motos pesadas: tras las primeras cinco paradas del calendario, el #42 llegó a la sexta (Jerez) al frente de la tabla de puntos, empatado con Fabio Quartararo.

A partir de entonces, una concatenación de caídas le cortó esa dinámica positiva y le llevó a acumular solo ocho puntos más en las seis siguientes citas. Ahora figura el noveno en la tabla general, con 75 puntos, dos menos que Joan Mir, su vecino de taller y con quien, presumiblemente, volverá a coincidir en 2023 –se espera que el mallorquín anuncie próximamente su fichaje por el Repsol Honda–.

Con la carpeta relativa a su futuro ya resuelta, Rins se ha marcado como objetivo volver a subirse al podio antes de despedirse de la fábrica de la gran S y, a poder ser, al escalón más alto de todos.

"Desde mi punto de vista, la moto de este año es una de las más competitivas que nunca ha hecho Suzuki. La primera carrera que tenemos es en Silverstone, un circuito que me gusta mucho –allí logró la segunda de las tres victorias que suma en MotoGP (2020)–. Tengo muchas ganas de probar la Honda, pero antes quiero tratar de subir al podio y ganar alguna carrera más con la Suzuki", remacha Rins.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!