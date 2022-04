Rins: "Hay que hacer algo; la Suzuki no ha empeorado, los demás han mejorado"

Cargar el reproductor de audio

La pareja de pilotos de la marca de Hamamatsu parece abonada a la cuarta fila de la parrilla. En las dos citas previas, en Qatar y en Mandalika, al menos uno de ellos arrancó desde esa línea, para después coincidir en ella en Argentina, la tercera parada del calendario.

Sin embargo, la perspectiva que Rins (séptimo) y Joan Mir (octavo), tienen de la cronometrada en Termas de Río Hondo es ligeramente distinta, al menos por el tono de sus declaraciones nada más bajarse de sus motos.

Para el barcelonés, la séptima plaza no es buena pero tampoco mala, sino que simplemente refleja el nivel actual de la GSX-RR, a una vuelta lanzada. Para el mallorquín, es necesario no perder comba y buscar la forma de reengancharse a las primeras plazas de la parrilla en las próximas citas, habida cuenta de la importancia que ha cogido la salida en la era moderna del campeonato.

Ambos coinciden, no obstante, en que Suzuki debe averiguar cómo recuperar las siete décimas que, este sábado, separaron a sus dos pilotos del registro que le permitió a Aleix Espargaró sumar su tercera pole en la clase reina.

"Tenemos más ritmo que los pilotos de delante, así que iremos a por ello. Tengo mucha confianza. La clave serán las dos primeras vueltas. Si nos colocamos bien, tendremos opciones de pelear por el podio", resumió Rins, que de entrada se mostró muy positivo, antes de caer en el mundo que le separó del tiempo de Espargaró.

"Que Joan y yo estamos siempre tan juntos significa que llevamos las motos al límite. Y estamos a siete décimas del primero, de modo que algo pasa y hay que hacer algo. Hay que ver dónde están esas siete décimas", añadió el catalán.

Tanto él como su vecino de taller fueron, muy probablemente, los dominadores de los ensayos de pretemporada. El resto de garajes le señalaba a ellos como los principales candidatos a copar el podio en las primera paradas del calendario. Y, sin embargo, ninguno de ellos se ha subido aún al cajón.

"Diría que el nivel de la moto es el mismo que en pretemporada, pero ahora han aparecido pilotos que en invierno no estaban. No creo que la moto haya bajado de nivel, sino que los demás han mejorado y nosotros nos hemos quedado un poco estancados", ahondó el #42.

"El ritmo que tenemos no es espectacular, y esta posición (la octava) no es la mejor para comenzar”, declaró Mir, por su parte. El campeón del mundo de 2020, tuvo un problema con su primera moto en el momento decisivo de la segunda criba de la cronometrada (Q2), circunstancia que le obligó a salir a buscar su mejor vuelta con la segunda unidad. "Tuve un problema eléctrico con la primera moto, que no arrancaba, y creo que, de haber podido usarla, habría mejorado un poco más", concluyó Mir.