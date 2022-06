Rins: "Ningún piloto tiene un contrato encima de la mesa todavía"

Cargar el reproductor de audio

Rins, al igual que Joan Mir, su compañero en la marca de Hamamatsu, tenía muy cuesta abajo su renovación, antes de que, tras el test colectivo en Jerez, estallara la noticia del cierre de la división de MotoGP a final de este curso.

Ese portazo no solo dejó en estado de shock a los dos corredores y al resto de miembros de la escudería, sino que también agitó al resto de estructuras, que de repente se vieron con dos de los pilotos considerados ‘top’, disponibles.

El anuncio de la renovación de Fabio Quartararo por Yamaha, hasta finales de 2024, era un secreto a voces, aunque seguramente también actúe como acelerador del resto de operaciones.

Rins espera estar entre ellas y en eso trabaja su agente desde el Gran Premio de Francia, en el que se sentó a hablar con todo aquel susceptible de tener un hueco en el que colocar a su cliente.

"Seguro en esta vida no hay nada, pero yo creo que tengo el nivel y el potencial para estar en MotoGP el año que viene. Si no es en una marca que me guste, será en otra. Esta decisión de Suzuki pilló por sorpresa a muchos, y seguramente por eso se está tardando un poco más de la cuenta", resumió Rins, este jueves, desde Montmeló.

"Por poner un ejemplo: que Mir pueda ir a Honda. No sé si en los planes de Alberto Puig [el team manager de Honda] o de Takeo Yokoyama [el director técnico] interesarse por Mir. Ningún piloto tiene un contrato encima de la mesa todavía", añadió el corredor barcelonés, que durante los fines de semana de gran premio hace un esfuerzo para mantenerse al margen de toda la rumorología, para retomar los asuntos relacionados con su futuro los lunes.

"No soy un superhéroe, así que le digo que haga su trabajo, y que de ese tema ya hablaremos después de la carrera. Ya tengo suficiente presión al pilotar con esta situación, como para para aumentarla un poco más", remachó Rins.