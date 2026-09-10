Alex Rins confirma que pondrá fin a su carrera deportiva en el motociclismo

Alex Rins pondrá fin a su carrera deportiva como piloto de motociclismo. Tras 15 años en el Mundial -tres en Moto3, dos en Moto2, llegando a ser subcampeón del mundo en ambas categorías, y 10 en MotoGP, con el tercer puesto en 2020 como mejor resultado-, el piloto español colgará el casco, al menos en lo que a dos ruedas se refiere.

El barcelonés confirmó este jueves, en su llegada a Misano para el Gran Premio de San Marino, que finalmente no aceptará las dos opciones que tenía ante sí para desembarcar en el Mundial de Superbikes, tras quedarse sin sitio en la clase reina (dejará Yamaha a finales de curso, en un proyecto en el que desembarcarán Jorge Martín y Ai Ogura). Por otra parte, el #42 no quiso confirmar cuál será su futuro exacto, porque no lo tiene cerrado aún, pero seguirá compitiendo en el mundo del motor, cambiándose a los coches, como hemos contado en Motorsport.com.

"Tengo que dar las gracias a las personas que han estado ahí, ocupándose de mi futuro profesional. Teníamos dos opciones bastante buenas para ir al Mundial de Superbikes, pero no voy a ir. He encontrado algo que realmente me llama mucho más la atención, que no puedo decir lo que es, porque no está cerrado todavía. Pero las novedades que puedo confirmar es que mi carrera deportiva en dos ruedas se ha acabado. Lo que he encontrado no es de dos ruedas", empezó diciendo este jueves en el Misano World Circuit Marco Simoncelli a los medios, entre los que estaba Motorsport.com.

"Me he hecho mucho la pregunta de si me da pena dejarlo, de si seguir o si no, si cambiar de campeonato... Es algo que llevo haciendo toda mi vida, y al final es la rutina que tienes. Toda mi vida he estado preparándome para correr en moto. Lo que está pasando ahora es complicado, y desde luego que me ha quitado un poco las ganas de seguir en el mundo de las motos".

"Tengo que estar satisfecho de lo que he conseguido. Son 14 años aquí, en el Mundial de MotoGP. Han sido muchas victorias, batallas en el buen sentido, he estado luchando por campeonatos de Moto3, Moto2 y MotoGP... No lo he conseguido, pero he tenido la oportunidad de ganar el título en las tres categorías. Simplemente, dar las gracias a las personas que me han ayudado. Y aún quedan varias carreras para disfrutar", siguió.

Preguntado sobre si le ha costado decidirse, respondió afirmativamente: "Me ha costado. Porque el hecho de ir a otro campeonato, como puede ser Superbikes... Teníamos buenas opciones para ir ahí, y es lo que digo, me he hecho muchas veces la pregunta de si seguir o no. Pero lo otro es algo que me motiva muchísimo, es a largo plazo, y estoy feliz".

Alex Rins, Yamaha Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Pensando ya en su próximo cambio a las cuatro ruedas, a Rins le incidieron sobre si es más natural para un piloto pasar de las dos a las cuatro que de las cuatro a las dos: "No lo sé. En mi caso, puedo decir que tanto las dos como las cuatro ruedas me gustan mucho. No quiero levantar la liebre y decir que voy a hacer sidecars, porque son tres ruedas, pero no lo sé".

Por último, sobre si cree que en algún momento puede volver a MotoGP, como ha hecho Cal Crutchlow, o si quiere cerrar por completo dicho capítulo, contestó: "Lo que no puedo hacer es, después de tantos años, cerrar el chiringuito por completo. Hay pilotos que lo han hecho, pero el mundo del motor es mi vida. Estos años que he sido piloto profesional de motos he ido haciendo cosas de coches. Me he preparado mi Jeep y me he ido al desierto con un amigo, he hecho carreras sobre hielo... Lo llevamos dentro. Seguiré entrenando y practicando".