Rins: "Si no llego al 100%, sí en buena forma; he estado peor"

Alex Rins parecía listo para volver a la acción en Silverstone, tras el parón veraniego. En una violenta caída, el corredor español se volvió a lesionar en Assen, fracturándose la mano derecha y resintiéndose de la lesión en la pierna que tanta guerra le dio en 2023, obligándole a perderse buena parte de la campaña.

Sin embargo, el barcelonés, tras ser sometido a una doble operación, no pudo disputar al completo el Gran Premio de Gran Bretaña. Tras la jornada del viernes en Inglaterra, en la que sufrió una nueva caída, el de Yamaha anunció que optaba por parar para recuperarse bien de sus lesiones, y no forzar en exceso.

De esta forma, el #42 se presentó este jueves en el Red Bull Ring en un mejor estado de forma, listo y dispuesto para volver a subirse a la M1 sin que esta vez sus problemas físicos vayan a frenarle. Y, también, con ganas de seguir desarrollando la moto a las puertas de nuevos días de tests en Italia, siguiendo la tónica de Yamaha en esta temporada.

"Me siento bien. Llegamos aquí, a Austria, con un montón de energía y en un buen estado de forma", empezó diciendo Rins. "Con mucha fe para seguir trabajando y desarrollando la moto. Va a ser un buen fin de semana. Después de este GP, tendremos dos jornadas de pruebas en Misano, así que estoy muy emocionado por los próximos días".

Si bien no llega al máximo, el catalán confirmó que llega en buenas condiciones: "Si no llego al 100%, en buena forma. He estado peor, así que sí, creo que mi mano responderá bien. Y la pierna sigue con la rehabilitación. Vengo de probar en casa, con una bici pequeña, y las sensaciones han sido súper buenas".

Además, Rins detalló cómo está cambiando su forma de entrenar debido a estos contratiempos: "He cambiado un poco mi rutina. Antes, tampoco era bueno corriendo. Prefería hacer bici, y cosas así. Pero sí, seguro que ha cambiado. Antes del accidente en Assen, de la lesión, había recuperado casi todo el músculo en la pierna. Después de la lesión, he tenido que parar y he perdido todo de nuevo. Así que todavía me estoy recuperando y ganando músculo".

"No es fácil, porque el músculo se va súper rápido. Es un poco más doloroso, así que no puedo hacer todo el entreno de bici que hacía antes, o por ejemplo, los ejercicios en el gimnasio con las piernas. Ahora es como si tuviera que volver a empezar, casi de cero. Pero tengo la suerte de poder empezar a hacer todas estas cosas paso a paso", siguió.

Por último, Rins también se mojó sobre el posible fichaje de Augusto Fernández por la casa de Iwata como nuevo piloto probador: "Yamaha está haciendo un gran esfuerzo para encontrar el camino. En cuanto a la pregunta, no sé si [se hará o no] el fichaje de Augusto, porque me perdí la mitad del GP de Gran Bretaña y no hablé mucho con el equipo. Pero sí, puede ser una gran opción. Tiene experiencia. Pero lo mejor es que en Yamaha están trabajando muy duro, y estoy contento por ello. También estoy dando mi 110 por ciento todos los días para tratar de recuperar, y de dar un 'feedback' lo más claro posible", remachó.