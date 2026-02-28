Alex Márquez, sobre Marc y Acosta: "Así, los comisarios se cargan un poco el show"

Alex Márquez ya avisó durante el Gran Premio de Tailandia que no estaba tan fuerte como podía serlo en 2025 o en el test de Sepang, pero aun así sus expectativas eran altas para este sábado, de cara a poder entrar en un Top 5 en la primera carrera al sprint de la temporada 2026. Sin embargo, todo se torció muy pronto para el español.

El menor de los Márquez Alentà clasificó en séptima posición, pero una buena salida le llevó a ser cuarto. Sin embargo, en los primeros virajes, un incidente con Fabio Di Giannantonio le sacó a él y al italiano de pista, acabando con sus opciones para la prueba corta. En plena batalla por posición, el italiano buscó pasar por fuera, el #73 se fue largo, alegando que tenía a Raúl Fernández por su interior, y acabó comprometiendo ambas actuaciones al evitar el accidente.

"Una pena. Había hecho una muy buena salida, estaba ya cuarto en esa frenada, he ido con Diggia... Al final, ahí ha habido muchos factores que han influido. Él ha intentado atacar por fuera, cerrando la línea, estaba Raúl Fernández, y yo no podía hacer absolutamente nada. O crear una caída o irme largo. Entonces he decidido soltar frenos e irme largo. Porque no tiene mucho sentido que la gente intente cruzar así las trayectorias, de fuera a dentro, sin dejarte espacio, cuando tú estás dentro", empezó valorando Alex Márquez.

"A partir de ahí, he intentado focalizarme en mí, en adelantar gente, en intentar ver cómo tenía que afrontar las cosas lidiando con el aire sucio. He tenido un ritmo decente, pese a que he cometido errores y estando muy taponado por los demás. Pero hemos sacado cosas positivas, hemos dado un pasito respecto a la clasificación, y mañana tenemos buenas oportunidades", siguió, sobre una remontada que le llevó al undécimo lugar, a segundo y medio de puntuar.

"Creo que nuestra posición hoy era cuarto, cuarto o quinto. Para mañana tenemos las mismas posibilidades, pero dependerá sobre todo de la salida, de colocarte bien en las primeras curvas. Será la clave. Si no salimos bien, habrá que tener mucha paciencia. Será importante coger puntos. Hoy hemos cometido este error, hemos perdido puntos, y mañana tenemos que ser inteligentes y no cometer errores tontos", valoró, pensando en lo que podría haber hecho hoy y en mañana.

Sobre sus problemas con la nueva Ducati de especificación oficial, comentó: "Estoy yendo igual que el año pasado, pero hago el tiempo en puntos diferentes. El año pasado lo hacía más en tracción, y este año más en frenada y entrada en curva. Me da un poquito de rabia, porque en tracción siempre he sido muy competitivo y me salía todo muy fácil. Y este año de momento no estamos encontrando el secreto a la moto".

Por último, también se mojó sobre el incidente entre su hermano, Marc Márquez, y Pedro Acosta: "Al final, un día te favorecerá a ti, otro día a otro. Pero es verdad que se cargan un poquito el show. Hay que saber entender también a Dirección de Carrera. Aunque tampoco lo he podido ver bien, y no es nuestro problema", concluyó.