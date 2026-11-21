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MotoGP GP de Portugal

Alex Márquez: "Cuando vi que Marc estaba bien, me centré en defender el tercer puesto"

Alex Márquez se declara sorprendido por el podio logrado en Portimão, después de la operación en su hombro, y reconoce el chasco que se llevó cuando vio a su hermano, Marc, por el suelo.

Rubén Carballo Rosa

Publicado: 21 nov 2026, 16:14

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Alex Márquez, Gresini Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El piloto de Gresini se volvió a subir a la moto en uno de los trazados más delicados y exigentes del calendario, tanto por los toboganes que presiden el circuito como por las bajas temperaturas que se dan en la segunda mitad de noviembre. Alex Márquez pasó por el quirófano nada más pisar España después del Gran Premio de Malasia, y se perdió el de Qatar, hace 15 días, para poder llegar en unas mínimas condiciones físicas a la penúltima parada del calendario.

La carrera:

Sin apenas haber podido meterle fuerza a ese hombro derecho, el menor de los hermanos de Cervera (Lleida) se las apañó para posicionarse el quinto en la parrilla, por más que se quedara a un segundo de la ‘pole’, y para defender el tercer puesto en el que se vio, al caerse su hermano, a solo una vuelta y media del final.

"No esperaba estar en el podio. Salí sin expectativas, intentando hacer una buena salida. Me puse detrás de Marc, y pensé que esa era mi ritmo. Cuando Marc empezó a tirar un poco más, yo ya iba con el gancho", resumió el español, tras subirse al cajón por quinta vez en sábado, en lo que va de año.

En el momento en el que su hermano se fue al suelo, y con ello perdió la opción de celebrar el alirón en la sprint, el #73 rodaba justo a su espalda, circunstancia que le generó un pico de ansiedad que casi termina con él en el suelo. Una reacción lógica en cualquier familia, más aún si uno atiende a la estrechísima relación que tienen los dos corredores.

"En la caída de Marc me desconcentré un poco, porque hay curvas muy rápidas en las que no apetece caerse. Cuando vi por las pantallas que Marc estaba bien, de pie, entonces me centré en defender la tercera plaza", añadió Márquez, que afronta sus dos últimos fines de semana sobre una Ducati, antes de pasar a competir sobre una KTM, en 2027.

En los últimos diez días, Alex se centró en la recuperación de ese hombro derecho, del que le retiraron la prominente placa que le limitaba y que se le colocó después del tremendo accidente sufrido en Montmeló. Sin embargo, la carga de trabajo ha sido relativa, circunstancia que hará que la carrera de este domingo, el doble de larga que la sprint, le dificulte un poco más las cosas. "Mañana será difícil. Hoy [por el sábado], en los cambios de dirección ya se me acumulaba un poco el trabajo. No es que tenga dolor, sino que el músculo se queda sin fuerza, porque solo he levantado las pesas pequeñas, de dos kilitos", remachó el actual subcampeón del mundo.

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