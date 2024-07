Alex Márquez: "Cambiaría mis anteriores 40 podios por este con mi hermano"

La carrera de MotoGP del Gran Premio de Alemania acabó con un golpe de teatro impensable, cuando Jorge Martín, que lideraba por delante de Pecco Bagnaia, se cayó a dos vueltas del final. Eso dejó vía libre al italiano para llevarse la victoria, pero también abrió una posibilidad histórica, la de que Marc Márquez y Alex Márquez subieran juntos por primera vez en su vida a un podio de la clase reina. Y así pasó. Marc, que iba quinto y pasó a cuarto con la caída de Martín, adelantó a Franco Morbidelli, y en la última vuelta, ya con los dos en posición de podio, pasó a Alex para acabar segundo por delante de su hermano pequeño, sumando su podio 43 en el Mundial, quinto en MotoGP y primero junto a su hermano.

"Es una sensación rara, somos muy afortunadas de la vida, hemos vivido muchos días felices, muchos más de los que podíamos imaginar, días en los que ganábamos los dos en diferentes categorías, o ganábamos el título el mismo año. Este era el siguiente sueño, lo había imaginado muchísimas veces, cambiaría mis cuarenta y pico podios que tengo en el Mundial por este. Es mucho más especial estar en un podio con tu hermano que los anteriores cuarenta sin él. Ojalá poder repetirlo y si puede ser con una victoria y un segundo. Pero sabemos que será difícil, así que, como ha dicho él, hay que celebrarlo y disfrutar el momento, porque lo que me ha enseñado el Mundial y estar aquí, sobre todo, es que lo que tienes hoy, no sabes si lo vas a tener mañana", dijo emocionado el chico de Cervera.

Alex, que se lesionó en las cervicales el sábado en la Q2 y estaba muy dolorido en la sprint, se recuperó de forma milagrosa para este domingo, estando toda la carrera en el grupo que luchaba por el podio, logrando finalmente un premio doble.

"Estoy muy feliz, honestamente tengo que reconocer que era inesperado, no tanto el podio de Marc como el mío. El tenías algo más pero estoy muy feliz de cómo ha ido el fin de semana, le hemos dado la vuelta a la situación cambiando mucho la moto aquí y a ver si después de las vacaciones todo sigue igual", dijo tras firmar su primer podio de la temporada.

Pese a comenzar la última vuelta segundo, Alex tuvo que ceder ante un Marc que venía en remontada.

"He visto que tenia pelea y sinceramente no sabía que estaba detrás de mi, pensaba que Enea Bastianini estaba delante de él porque venia muy rápido. Cuando he visto en la pizarra que venia Marc a +0 ya no sabía que hacer, pero cuando se ha caído Jorge Martín he pensado, que tranquilidad para nosotros, siendo egoísta en ese momento. He intentado tirar pero no hacia ni una curva igual, así que me ha pasado y ya no he querido pelear, déjalo ves hasta el final y controla para no caerte porque me temblaba todo el cuerpo y no sabía ni que hacer", explicó.