Alex Márquez: "No estoy disfrutando encima de la Honda"

Cargar el reproductor de audio

Este jueves, Motorsport.com explicaba que Alex Márquez abandonará Honda a final de temporada y buscará un futuro que le permita crecer como piloto al manillar de otra marca, muy posiblemente una Ducati del equipo Gresini.

El propio Lucio Cecchinello admitía la salida de su equipo del corredor español.

"Nosotros entendemos perfectamente que a Alex cada vez le cueste más tener ilusión por permanecer con una moto que, por desgracia, no está siendo todo lo competitiva que él merece por su trabajo y dedicación", dijo a Motorsport.com.

"Le vamos a seguir dando a Alex todo lo mejor que podamos hasta el final, pero es difícil que encuentre la motivación si ve que no tiene acceso a hacer buenos resultados", añadía el jefe de LCR.

Hablando con Alex Márquez este viernes en Assen, el corredor no quiso confirmar, ni desmentir, la información.

"Lo que se decida al final será porque lo creo, y porque piense que en ese aspecto iré a mejor, sea en un lado u otro", explicó al respecto de su decisión.

"Está claro que todos los pasos que se dan son con ilusión y con ganas. Lucio sabe la situación que hay y que no es fácil para un piloto", advirtió.

"Pero es lo que le dije, sigo siendo el mismo que subió dos veces al podio en 2020, con una moto que funcionaba relativamente bien, porque venia de una base muy buena. Logramos ser constantes y rápidos al final del año, él sabe que hay potencial".

"Pero insisto, no tengo nada que achacar al equipo, han trabajado día y noche para mejorar, solo que no hemos tenido las armas para poder sacar, no solo mi potencial, sino que el de todo el equipo, donde hay gente muy profesional", argumentó el campeón del mundo de Moto3 y Moto2.

Al final del día, en condiciones de seco, Alex acabó el 13º en la hoja de tiempos, pero por la mañana, en mojado, fue el cuarto más rápido.

"Se ha visto muchas veces a pilotos que con una moto que no funciona en seco luego en agua van bien, es cuestión de sensaciones y teníamos una buena base en mojado de Portimao. No dependes tanto de las reacciones de la moto ni la estresas tanto. Ojalá lloviera todo el fin de semana, pero no va a pasar. En agua, por mi estilo, siempre me he defendido bien".

Por la tarde, en condiciones de seco, las cosas cambiaron y ya Alex no disfrutó del pilotaje.

"No, sinceramente no estoy disfrutando encima de la moto. Aquí el feeling no es malo del todo, pero se van a bajar mucho los tiempos y el problema es el mismo de siempre. No estoy pilotando en seco como me gustaría y no puedo extraer mi potencial. Pero es lo que hay y seguiremos trabajando como siempre".

Por último, le recordaron al pequeño de los Márquez el dato estadístico negativo de Sachsenring, donde Honda se quedó sin puntuar por primera vez en 40 años.

"Se juntaron muchos factores, pero se tocó fondo de alguna manera. Pero eso se lo tienes que preguntar más a HRC, a Alberto Puig y a Takeo, por nuestra parte seguimos trabajando y creyendo que se le puede dar la vuelta", zanjó tan amable y correcto como siempre, pese a ser uno de los damnificados de la RC213V de 2022.