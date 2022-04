Alex Márquez: "Me han faltado 50 metritos para ganar a Marc"

Cargar el reproductor de audio

Alex Márquez completó el mejor fin de semana de la temporada en el Gran Premio de Portugal, logrando hacerse con la séptima posición final y entrando a la meta pegadísimo a la rueda trasera de su hermano Marc, la primera Honda en pista, que solo le pudo superar al final.

El de LCR salía séptimo en parrilla, su mejor clasificación del año, y en los primeros compases de carrera logró ganar posiciones, hasta que se vio superado por Aleix Espargaró, que volvió a tenérselas con el de Cervera, y Alex Rins.

En la parte final, Marc Márquez, que venía desde atrás, mantuvo una bonita batalla con Alex, que le logró devolver una vez el adelantamiento, no así la definitiva, aunque lo intentó hasta el final.

Cuando Motorsport.com le preguntó que le había faltado para superar a Marc, Alex lo tuvo muy claro: "¡Me han faltado 50 metritos!", exclamó.

"Ha sido una carrera de más a menos, pero me queda un poco de mal sabor de boca porque he hecho una buena salid y he podido luchar con los demás pilotos cuando estábamos en igualdad de condiciones. Luego ya hemos empezado a sufrir mucho y cuando ya todo el mundo ha apretado la cosa ha ido a peor.".

"He intentado no desconcentrarme y al final me ha cogido Marc [Márquez], que venía por atrás con algo más, no mucho, pero sí algo más. Ha sido divertido", admitió.

"Luchar por la sexta posición a 10 segundos de la cabeza no es ni lo que quiere Marc ni lo que yo quiero, pero ha sido entretenido. Confiaba en poder pasarle en la entrada a la meta, porque la última curva siempre la hago un poco mejor que él, pero me han faltado esas 20 milésimas".

Alex ya logró el pasado año en este circuito su mejor resultado del curso, un cuarto puesto, por lo que el trazado acompañó, seguramente, la actuación.

"Creo que el circuito acompaña y las condiciones también. Cuando las condiciones son de seco y se aprieta al máximo es cuando nosotros empezamos a sufrir, hasta ese momento la moto acepta todo lo que le pedimos, tanto en agua como en condiciones mixtas".

Pero sigue faltando, es la misma moto de principio de temporada y hay que probar algo en el test de Jerez para ver la dirección a seguir, porque si no en muchos circuitos, sobre todo en los que hay que girar mucho con curvas de media y alta velocidad, vamos a sufrir muchísimo".

Por último, también le preguntamos por la batalla con Aleix Espargaró, que volvió a quejarse de la defensa que hizo de su posición el de LCR, un pique que viene de lejos, como si hubiera algo pendiente.

"No, no. Lo conozco desde que yo era muy pequeño, él era mucho más mayor pero entonces era joven, hace muchos años. Yo defendía mi posición y él defendía la suya, que venía con más ritmo, y le felicito porque ha hecho un podio muy bueno para él".

"Al final son carrera, a mi me han enseñado así, a defender mi posición y mi equipo, y así lo he hecho", dijo el chico de Cervera, que no quiso comentar nada sobre su futuro a nivel contractual con Honda. "No estoy en la situación de pensar en mi futuro, estoy solo focalizado en trabajar para tratar de ayudar a dar la vuelta a la actual situación".