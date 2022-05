Alex Márquez: "Desde fuera, no se ha visto ni un cuarto de lo que ha pasado Marc"

Cargar el reproductor de audio

Siempre atento y exquisitamente educado, incluso cuando, insistentemente, le preguntan más por su hermano que por su condición de piloto de MotoGP, Alex Márquez volvió a atender a los medios tras una nueva noticia bomba, el anuncio de una cuarta operación en menos de dos años a la que someterá Marc Márquez la próxima semana en los Estados Unidos, una intervención que dejará al de Honda fuera de competición el resto de la temporada.

Sin duda una información que cayó como una bomba y dejó al paddock en shock.

"Yo no estoy en shock porque ya lo sabía (risas), y que iba a ser una bomba también lo sabía, pero como ha dicho Marc lo han ido mirando, se ha intentado hacer en el pasado, pero entonces no lo veían claro los médicos. Lo ha intentado como piloto, sabiendo las limitaciones que tenía. Estoy impresionado de lo que ha hecho hasta ahora, es para sacarse el sombrero, lo ha intentado, cabezón, se ha caído mil veces y ha seguido. Ojalá que con esta operación no sea ya tan pesado en casa con el hombro (bromeaba) y estos dolores que sufre se vayan para, de alguna manera, poder volver a hacer más vida normal", explicó Alex tras conocerse la noticia.

Para el menor de los Márquez, ahora mismo, lo más importante es que Marc recupere su vida normal.

"Lo más importante ahora es volver a su vida de antes y que en su día a día normal, no solo en moto, en su vida de ‘civil’, no tenga que vivir con dolor".

Después de una larga carrrera de éxitos, victorias y campeonatos, a Marc Márquez le ha venido de golpe toda la mala suerte en estos dos últimos años.

"Se han juntado muchos factores, es algo que puede pasar, tienes una mala racha, él lo ha pasado en lesiones y otros pilotos lo pueden tener en resultados. Es la vida del deportista, todos estamos expuestos a ello".

No hay nadie en este planeta más cercano a Marc que su hermano Alex, que ha tenido que sufrir, indirectamente, durante todo este tiempo, las lesiones del piloto, tratando de ayudarle y animarle día a día.

"En este momento no he tenido que animarle, porque como ha dicho él esta operación es una buena noticia. Ayer (viernes) estábamos en el motorhome él y yo solos, y estábamos contentos, nos reíamos y bromeábamos, que si el serrucho, que si lo otro… al final es una buena noticia. El médico lo ha visto claro y esto es lo mejor para él y para todos. No solo para su vida como piloto, también, sobre todo, para que pueda volver a hacer vida normal", insistió sobre ese punto.

La gente que no estamos en el día a día de Marc difícilmente nos podemos llegar a imaginar por lo que ha pasado el corredor estos dos últimos años.

"Es imposible, no se ha visto ni una cuarto de lo que ha pasado. Desde fuera la gente es libre de dar su opinión y decir lo que piensa, pero si no estás dentro no sabes cómo es la verdad. Se ha opinado mucho, pero desde dentro te aseguro que ni un cuarto de lo que se ha visto es lo que hay", desveló, antes de destacar "la actitud que tiene y cómo afronta sus problemas".

Alex no deja de ser el hermano pequeño de Marc y, por tanto, tiene su parte emocional en toda esta situación.

"Marc ha sufrido mucho hasta ahora, si una operación puede hacer que todos estos dolores que sufre desaparezcan, es una muy buena noticia como hermano. Quiero verle dejar de estar tomando antiinflamatorios y sufriendo. Para mí, personalmente, es una muy buena noticia y, estoy seguro, es algo muy positivo para toda la familia", zanjó el piloto de LCR-Honda.