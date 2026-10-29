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MotoGP GP de Malasia

Alex Márquez: "Ahora mismo, los pilotos no tenemos ningún poder"

El piloto de Gresini aseguró este jueves en la previa del GP de Malasia que "nadie conoce la situación en Qatar", pero admitió que "al parecer", la carrera está confirmada.

Oriol Puigdemont

Publicado: 29 oct 2026, 11:20

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Alex Márquez, Gresini Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Tras la reunión que mantuvo este jueves en Sepang el CEO de MotoGP, Carmelo Ezpeleta, con los pilotos de la parrilla de la clase reina, la mayoría de corredores trataron de esquivar las preguntas en torno a la celebración del Gran Premio de Qatar, programado para la próxima semana, y que todo apunta a que se disputará pese a las reticencias de los protagonistas del campeonato.

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De los pocos que levantó la voz, al menos para desvelar la poca capacidad de influir en las decisiones que tienen hoy en día los pilotos, fue Alex Márquez. El de Gresini se mostró algo desanimado al hablar con los medios de comunicación, entre los que estaba Motorsport.com. Y es que, por más que haya habido conatos de unión en la parrilla, la organización sigue contando con más fuerza, como demuestra la cuestión de viajar a Losail.

Cuando se le preguntó qué había cambiado con respecto al tema de Qatar desde sus últimas declaraciones, realizadas en Phillip Island, el pequeño de los Márquez Alentà respondió: "Nadie lo sabe. Nadie conoce la situación. Así que creo que no ha cambiado nada. Parece que el gran premio está confirmado y eso es todo".

El #73 siguió la línea del resto de pilotos, al no hacer comentarios sobre las exigencias planteadas a MotoGP Sports Group Entertainment o al respecto de las reuniones llevadas a cabo, limitándose a decir, "no puedo hablar de ese tema", al ser cuestionado sobre si se habían recibido las garantías pedidas en materia de seguridad.

Sin embargo, el vigente subcampeón del mundo fue más claro cuando se le incidió al respecto de si los pilotos tenían algún poder. "Por el momento, ningún poder", respondió sin rodeos.

Alex Márquez, Gresini Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Posteriormente, Alex Márquez volvió a hacer hincapié en la necesidad de que los pilotos se unan en algún tipo de asociación, algo más cercano tras los últimos acontecimientos, que ya se intentó en el pasado, pero que no termina de concretarse.

"Creo que el futuro pasa por crear una asociación de pilotos. Lo intentamos hace unos años, cuando estuvimos en la India. Luego lo volvimos a intentar, unos meses después. Pero todo era como… Una sensación extraña entre los pilotos", detalló.

"Pero creo que esta vez, con lo que está pasando, todo el mundo se ha dado cuenta de que lo necesitamos. Ya veremos cómo es el futuro. Yo no voy a sacar mucho [provecho de una] asociación de pilotos, porque tengo 30 años. Y quizá me queden cuatro en MotoGP. Pero por los jóvenes me alegro de verdad, porque creo que ellos sí que pueden sacarle mucho provecho".

"Respecto a la carrera de Qatar, yo, desde luego, estoy más tranquilo que los tres que se juegan el título, pero es una situación difícil. Cuando nos unimos como pilotos, no estamos luchando solo por nosotros, sino por todo el paddock. Creo que hay un 80 por ciento, o un 70%, del 'paddock' que preferiría no ir. Todos estamos esperando a entender la situación porque nadie sabe nada", cerró.

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