Alex Márquez: "He llegado y me han pedido más fotos que nunca en Italia"

Alex Márquez llega bajo los focos a Italia tras lo sucedido con Pecco Bagnaia en Aragón. Tras su incidente en la carrera larga del domingo, el piloto español tuvo que defenderse el pasado lunes mediante un comunicado de las palabras del vigente campeón, que con el calentón del momento insinuó que pudo haberle tirado a propósito.

Pero este jueves, se calmaron las aguas. En su llegada a su circuito de casa, el piamontés aseguró que ya desde el domingo había empezado a arrepentirse de lo que comentó ante los medios de comunicación, lo que le llevó a pedirle disculpas en repetidas ocasiones al pequeño de los Márquez Alentà. El #73 recogió el guante de Bagnaia y aceptó sus palabras, reconociendo también el error de que tardó demasiado en hablar con él en el camión de Ducati, cosa que hicieron el domingo una vez que el revuelo ya estaba formado.

Tras estar en la segunda rueda de prensa de pilotos en Misano, en la que no quiso hablar mucho del tema, Alex Márquez habló para los medios españoles y volvió a agradecer las disculpas del jefe de filas de Ducati, pero no quiso dejar pasar que el daño "ya estaba hecho" tras unos días muy complicados: "No ha sido una semana fácil. Quería dejar claro que agradezco mucho que se haya disculpado por las palabras que dijo, o por cómo las dijo, pero el daño está hecho, hacia mi persona, hacia el equipo y hacia mi imagen, y eso no me lo quita nadie", empezó diciendo.

De hecho, algo que llamó la atención de Márquez es por qué Bagnaia tardó cuatro días en disculparse y no lo hizo durante la semana, más después del comunicado que el catalán lanzó el lunes en sus redes sociales ante el revuelo formado: "No puedo responder, hay que preguntárselo a él. Cuando le he escuchado que se empezó a arrepentir el domingo, me ha sorprendido. Me he dicho, bueno, pues lo paras el lunes, y más viendo el comunicado que puse yo, y ahí se acaba el tema. Pero ha querido esperar hasta el jueves, respetable. Pero es lo que he dicho, el daño de lunes, martes, miércoles y llegar aquí... Pues ya está".

Muchos destacan el hecho de que Bagnaia haya tenido este gesto siendo el vigente campeón, aunque Alex Márquez le ve más como un compañero: "¿Un campeón no tiene por qué hacerlo? Para mí es lo mismo ser campeón o no. Somos compañeros. Es verdad que es el campeón, pero es un compañero más. Lo agradezco muchísimo, pero esperar hasta el jueves, cuando te das cuenta un domingo, y él mismo lo ha dicho... ¿Para qué? Lo cortas el lunes o el martes por la mañana, y se acaba ahí la caza y captura".

Tras la polémica de los cuatro días, es de esperar que en Misano, por las polémicas pasadas de Marc Márquez con Valentino Rossi, vuelva a haber un ambiente hostil este fin de semana, y también para Alex por lo de Bagnaia, aunque el ilerdense lo que ha notado hasta ahora es más apoyo que en otros años: "He llegado al circuito y me han pedido más fotos que nunca en Italia, estoy sintiendo mucho más calor que nunca. Tampoco hay que darle muchas vueltas. Como digo, agradecido de las palabras que ha dicho hoy y de que se disculpe. Y ya está, hay que cerrar el capítulo. Para mí está completamente cerrado", siguió.

El joven de 28 años detalló también cómo llega físicamente: "El lunes estuve tres horas en el fisio, y hoy he estado dos más. Tengo el cuerpo bastante tocado, y sobre todo me ha costado recargar energía, recuperar el cuerpo. Aún no me siento al 100 por 100, pero tenemos esta noche para descansar y creo que el cuerpo va a ir a mejor. El palo es anímico, pero el que te das en el suelo... Ese es el que cuesta. El cuerpo está un día o dos sin saber muy bien qué ha pasado. No he pensado en qué pasaría el domingo en una situación parecida".

Por último, Márquez comentó qué espera de este fin de semana con la complicada Desmosedici de un año de antigüedad: "Aquí he sido rápido en el pasado, sobre todo con Honda. Es un circuito que no se me ha dado mal, pero el año pasado con Ducati me costó, aunque era diferente de puesta a punto. No es una referencia muy clara para nosotros, hay que apartar lo del año pasado. Venimos de una progresión muy buena y de un buen GP de Aragón. Creo que estamos sufriendo con la GP23, pero porque el nuevo neumático trasero no ayuda a los problemas que tenemos, sino que los empeora un poquito", finalizó.