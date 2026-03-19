Alex Márquez: "Hay pocas curvas de izquierdas pero las que hay, ojito... Son difíciles"

Alex Márquez afrontaba con ilusión el Gran Premio de Tailandia que abrió la temporada 2026 de MotoGP, al ser el primero que disputaba con la Ducati oficial, con la misma GP26 de este año de la que disfrutan su hermano Marc y Pecco Bagnaia en la escudería de fábrica. Sin embargo, su 'debut' estuvo por debajo de lo esperado.

Y es que el pequeño de los Márquez Alentà arrancó la campaña con 0 puntos, undécimo en la sprint tras un incidente con Fabio Di Giannantonio -también con la Ducati de última generación- y fuera de la carrera larga por una caída. Así, este fin de semana, el de Gresini tratará de resarcirse de la mejor manera, en el regreso del GP de Brasil, en el que muchos piensan en Marc Márquez como el favorito, aunque podría costarle más de lo esperado, al ser Goiania un trazado dominado por las curvas de derechas. Aunque Alex considera que las pocas de izquierdas pueden ser determinantes.

"Hay pocas curvas de izquierda, pero las que hay, ojito. Para mí, creo que son las más difíciles. Entonces ahí es donde yo creo que, por ejemplo, hay una zona de izquierdas, donde está la chicane lenta, que se puede marcar la diferencia. Caminando, todos los circuitos son bonitos. ¿Sabes? Vas relajado, vas allí y lo ves todo muy fácil, muy bien. Y luego encima de la moto es donde ves realmente cómo se complica", empezó diciendo a los medios, entre los que estaba Motorsport.com.

"Esperemos no tener ninguna dificultad. Estar en forma. Es verdad que Fermín Aldeguer llega de una lesión, y yo de un fin de semana malo, entonces tengo ganas de dar la vuelta a la situación difícil que tuvimos en Tailandia y de sumar puntos importantes", siguió.

Alex Márquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Cuestionado sobre qué lección ha sacado de Tailandia, el #73 fue tajante: "Nada, no he intentado sacar muchas conclusiones tampoco, honestamente. He intentado, solo, seguir trabajando, seguir focalizado, con la misma mentalidad que empecé el año. Por un fin de semana malo no quiero sacar conclusiones específicas. Hay que seguir. Como dije al principio del año, después de cuatro o cinco carreras creo que sacaremos conclusiones. En Buriram se sacó un poco la conclusión, o la gente la sacó, de que fue la carcasa del neumático trasero [más dura, que se usará aquí también, en Brasil]".

"No lo sabemos. Yo, sinceramente, no lo sé. Ojalá sea así y cuando llegue la carcasa estándar, en Austin, vaya todo genial. Pero no creo que esa sea la conclusión, o no lo quiero pensar. Que llegaremos a Austin y será fácil. Entonces, a seguir trabajando e intentar dar una vuelta a la situación lo más pronto posible", continuó, refiriéndose a si la carcasa especial de Michelin será determinante, a favor de Aprilia, como lo pudo ser en Buriram.