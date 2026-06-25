Alex Márquez: "Anticipé mi vuelta en Brno porque no quería venir a Assen directamente"

Alex Márquez quiere continuar con su recuperación en Assen. El vigente subcampeón del mundo de MotoGP volvió a las pistas hace una semana, en Brno, tras fracturarse la clavícula y una vértebra cervical en su duro accidente en Barcelona, al impactar contra la KTM de Pedro Acosta, hace unas semanas.

Para haber estado un tiempo sin competir, y pese a tener lesiones importantes, el piloto español rindió a buen nivel en la República Checa, llegándose a clasificar en la 14ª posición de la parrilla de salida. Sin embargo, el de Cervera optó por no completar todo el gran premio, parando antes de las carreras, más que por un tema físico por seguridad, para evitar cualquier nuevo incidente que le perjudicara aún más en su recuperación.

Así, el pequeño de los Márquez Alentà se presenta en 'La Catedral' del motociclismo con un objetivo claro: poder completar, ahora sí, todo el gran premio completo, para poder cerrar el actual doblete de carreras con buen sabor de boca antes de la semana de parón que precederá a Sachsenring.

"Estos días he querido descansar, trabajar también los músculos, que ahí vimos que estaban más deteriorados o más tocados de alguna manera, o que me faltaba más fuerza. Ha sido un mix", empezó diciendo a los medios, entre los que estaba Motorsport.com. "No ganarás en cinco días lo que ganarás en un mes. Entonces, ahí es donde tienes que tener la mezcla de descansar, pero a la vez de recuperar y de trabajar un poquito, y he hecho un poco de todo. Entonces, estoy más preparado, tanto mentalmente como físicamente, de cara a afrontar el fin de semana completo".

"El plan para Assen es muy diferente. En Brno vi que era posible hacer todo el fin de semana, o que me lo hubiera podido proponer desde el punto de vista muscular, porque era un muy buen entreno. Decidimos con el equipo que era mejor parar, para minimizar riesgos y no empeorar alguna lesión, con alguna caída en carrera o lo que sea. Pero aquí mi objetivo es hacer todo el fin de semana, hasta la sprint seguro. Luego, en la sprint, veré si es posible hacer toda la carrera entera o no. Entonces, tampoco me estoy jugando un mundial. Eso está totalmente perdido. Entonces, hay que poner cabeza para, a partir de Alemania, pero sobre todo después del parón, estar al 100 por 100".

Alex Márquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Anticipé un poquito mi vuelta en Brno porque no quería venir aquí directamente. Mi plan era, si me saltaba Brno, saltarme también Assen e ir directo a Alemania. Porque este es un circuito físicamente muy duro, con cambios de dirección muy rápidos con gas, donde la moto pesa muchísimo. Entonces, me sentí bien en Brno, con falta de fuerza, pero bien. Entonces, puedo afrontar Assen. Si no, en ningún caso hubiera venido aquí directamente", siguió.

Por último, preguntado sobre si cambia mucho la mentalidad en su caso respecto a 2025, cuando fue claramente el segundo mejor tras su hermano Marc, contestó: "Bueno, te da más tranquilidad y menos dudas sobre ti, sobre cómo afrontar un fin de semana, o cómo me sentiré. Entonces, eso ya es un poquito más tranquilo. Y por lo demás, al final, la mentalidad debe ser la misma".

"No tenemos, de alguna manera, nada que ganar, sino que hay que meter también algo de cabeza. Estamos aún en el proceso de recuperación y vamos a escuchar el cuerpo. Tengo que escuchar mucho el cuerpo para no forzar demasiado, porque cada vez que pasan los días y me forzo un poquito más, van saliendo cositas. Si después de la caída me hubieran mirado todas las pequeñas molestias que tenía, no hubiéramos acabado. Estaría aún en el hospital. Entonces, ahí es donde voy mirando cosas y vamos descubriendo cositas que van molestando, pero que no son graves", cerró.