Alex Márquez: "En Honda solo hay una vía de desarrollo, no dos"

Jerez.- Alex Márquez aseguró la pasada semana en Portimao que en Honda se estaba trabajando en dos vías de desarrollo, por un lado él junto a su hermano Marc Márquez, y por la otra Pol Espargaró y Takaaki Nakagami.

La afirmación sorprendió a Pol y dejó helados a Honda, que rápidamente aseguraron que no iban por ahí los tiros. Este jueves, en Jerez, Motorsport.com le preguntó a Alex si iban a seguir trabajando en dos vías de desarrollo.

"Creo que se me malinterpretaron las palabras, no estamos trabajando en dos direcciones, sino que todos estamos trabajando en la misma y las evoluciones que van a venir son para todos, no solo para algún piloto. Y es ahí donde todos vamos a mejorar el problema con el tren delantero", rectificó el de Honda.

"Lo que sí dije es que, quizá por estilos de pilotaje, yo y Marc [Márquez] sufrimos un poco más o se nos acentúa un poco más el problema, pero si vienen mejoras en la parte delantera y conseguimos que la moto gire mejor y tengamos más buenas sensaciones, [Takaaki] Nakagami y Pol [Espargaró] van a dar un paso adelante también importante y extraer más del punto fuerte de esta moto, comparada con la del año pasado, que es el agarre trasero".

Un agarre trasero que, a principio de temporada, parecía el gran punto fuerte de la nueva Honda y que ahora parece haberse convertido en un problema.

"No, para mí no. Para mí sigue siendo igual, está claro que a veces tenemos problemas de agarre, pero no viene de ese punto, es porque no estamos preparados para poder extraer el máximo grip, porque no estamos posicionados encima de la moto en la curva para levantar la moto y utilizar la máxima potencia".

Una problemática que, se entiende, viene dada por el problema en el tren delantero.

"Es ahí donde estamos intentando analizar las cosas, pero sí que por datos parece que la entrada en curva, que es donde sufrimos, y en el giro, que es lo que nos falta, hace que no estemos preparados para poder levantar la moto y meter la potencia. Sufrimos porque vamos muy inclinados y no podemos hacer las líneas que normalmente aprovechas con una MotoGP", zanjó.