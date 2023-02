Alex Márquez: "Ducati tiene en consideración a todos sus pilotos"

Cargar el reproductor de audio

Alex Márquez es un hombre nuevo en 2023. Al piloto de Cervera parece estarle sentando muy bien su paso de Honda a Ducati, y en los test de Sepang de MotoGP logró clasificarse entre los diez pilotos más rápidos de la combinada.

Así terminó el test de Sepang 2023: Marini lidera el cierre del test de Sepang, con Márquez décimo y Yamaha muy abajo

El #73 se mostró constante en sus primeras tres jornadas con los colores del Gresini, y cerró su participación con un 1:58.385 como mejor registro.

Pero aunque la novena posición final es positiva, hay que recordar que Sepang es uno de los trazados del calendario que más favorece a las Ducati, y Johann Zarco fue el único de la casa de Borgo Panigale que terminó por detrás del español.

Aún así, el objetivo del test era acumular kilómetros sobre la GP22 y continuar entendiendo su nueva montura. Y en ese sentido, "el trabajo ha sido muy bueno", en palabras del propio piloto

"Tenemos que mejorar mucho la frenada, que es donde más pierdo. En MotoGP, ahora hay que sacar mucho partido de la parte trasera de la moto en la frenada", explicó, aunque no tardó en apostillar que se "entiende bien" con la moto.

El pequeño de los Márquez aprovechó para elogiar la política que sigue Ducati, que "tiene consideración por todos los pilotos", algo que tilda de "muy agradable". "Toman en consideración nuestros comentarios. Pasan a ver vernos cada día y toman notas de lo que decimos".

Una situación que, a su modo de ver, contrasta con la que le tocó vivir en Honda. Sus tres años en la casa japonesa no fueron agradables, y los buenos resultados de cualquier piloto de la marca brillaron por su ausencia; una situación que le hicieron dudar de sí mismo.

"Claro que en los malos momentos en Honda me puse en duda. A veces me preguntaba si me había olvidado de pilotar. Esos momentos me ayudarán a ser mejor piloto".

Sobre la situación en la que permanece la casa del ala dorada, muy lejos de los mejores tiempos en Sepang, dijo: "No me sorprende ver a Honda en esa posición. No van a cambiar de la noche a la mañana".

