Alex Márquez: "Es una pena, hemos dejado escapar una gran oportunidad"

El piloto español no pudo refrendar su mejor fin de semana hasta ahora en la clase reina con un resultado positivo en la carrera del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP, de la que se tuvo que retirar por problemas mecánicos cuando se veía con fuerzas para lograr algo importante.

Alex Márquez ganó el sábado la sprint en condiciones muy complicadas, una lluvia que apareció, de nuevo, en la parte final de la carrera de este domingo y que, sin embargo, Alex no pudo aprovechar al estar ya retirado en el box.

"Comencé la carrera más calmado tras la victoria en la sprint del sábado. Espero poder mantener ese clic que hice en el futuro. Ha sido una pena, había salido bien y me sentía muy cómodo, pero en la salida he tenido un toque por lo que iba con un ala medio colgando, y eso hacía que la moto se comportara de una manera extraña en las curvas a derecha", explicaba Alex al final de la carrera.

"El problema técnico (cambio) no tuvo nada que ver con el toque de la primera vuelta, en el que se me rompió una ala. La velocidad está allí y volveremos a demostrarlo. Tenía ritmo para estar con los de delante, pero he sufrido un poco para adelantar a Jack Miller, y eso me ha hecho perder el tren de Pecco Bagnaia y Marco Bezzecchi, que iban delante".

"Luego ha llegado Aleix Espargaró y cuando me ha pasado he dicho que tenía que engancharme a él y tirar para adelante", seguía el de Gresini.

Sin embargo en ese momento es cuando han aparecido los problemas mecánicos para el menor de los Márquez. "Ha sido una pena, porque viendo el final de carrera que ha sido muy lento porque llovía, esas son las condiciones en las que yo me siento muy bien, así que hemos perdido otra gran oportunidad. Pero bien, hay que seguir porque ritmo tenemos y la velocidad está".

"Espero mantener en el futuro el clic que hice el sábado", añadió. Un resultado que, pese a no ser el que quería, no hunde Alex. "Ha sido un pena, sí, pero hay que dar la vuelta a la situación en Austria", en referencia a la carrera que se celebra dentro de dos semanas.