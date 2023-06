Alex Márquez: "Los comisarios han vuelto a demostrar que no tienen mucha idea"

Alex Márquez volvió a tener un día complicado. El piloto español se las prometía felices de cara a la carrera al sprint del Gran Premio de Italia de MotoGP, ya que tenía un ritmo que, en principio, le iba a permitir luchar por el podio. Sin embargo, su participación duró apenas unos metros.

Y es que el de Gresini Racing se fue al suelo en la curva 1, después de que Brad Binder, en un adelantamiento algo arriesgado, le tocara. La acción no fue indiferente para el Panel de Comisarios del Mundial, que le impuso al sudafricano de KTM una penalización de una Long Lap Penalty.

Sin embargo, Márquez no quedó conforme con la actuación del polémico organismo liderado por Freddie Spencer, que ya le impuso una sanción de tres posiciones para la carrera del domingo en Italia tras tocar al propio Binder en Le Mans.

Al ser preguntado en DAZN por el hecho de que era la tercera vez que quedaba fuera de carrera en 2023 por un toque, Márquez matizó: "Porque nos tocan, no porque yo les toque y nos caigamos. La verdad es que es una pena, porque hoy era una buena oportunidad para estar en el podio, de luchar con ese grupo que hemos visto de cuatro Ducati, de estar en el medio. Pero bien, son cosas que pasan en las carreras y ya está. Tenemos que pensar de cara a mañana, tenemos un gran ritmo. Así que a pasar página, y mañana tendremos otra oportunidad".

Después, al ser cuestionado sobre si estaba conforme con la sanción, el #73 respondió negativamente: "No. Cuando fui a Dirección de Carrera en Le Mans, que yo lo toqué, es verdad, pero no se cayó en ningún momento y no arruiné su carrera, me dijeron que si yo no me hubiera caído me habrían puesto una Long Lap Penalty. Si ves dónde ha acabado el otro piloto, por eso no me parece justa, como otras que ha habido durante la carrera".

"Han vuelto a demostrar que no tienen mucha idea y que hacen un poco lo que les parece en cada momento, y sin mirar otras acciones, que creo que sería lo justo, comparar otras acciones y a partir de ahí poner las mismas penalizaciones", continuó el de Cervera.

Sobre sus opciones para el domingo, añadió: "Estar en el podio creo que mañana es posible. También dependerá mucho de la salida. Se ha visto hoy que es difícil adelantar, porque al final cuando estamos tantas Ducati delante se hace difícil, porque corren todas igual. Si hacemos una buena salida y primera vuelta, y somos agresivos, puede ser algo positivo. Creo que tenemos ritmo, no para luchar con Pecco, pero sí para luchar por el podio", dijo para finalizar.