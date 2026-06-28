Alex Márquez: "A 10 vueltas habría parado porque no podía ni con mi alma; he acabado por pundonor"

"Es más fácil decirte lo que no me duele que lo que me duele", decía Alex Márquez al término de la jornada del sábado tras acabar la sprint de Assen, programada a 13 vueltas. El vigente subcampeón del mundo había conseguido acabar pese a sus problemas físicos: a lo que ya traía desde su regreso en Brno, con clavícula derecha y fractura cervical rota en Barcelona y ausente desde entonces, hubo que sumar el fuerte accidente del viernes en 'La Catedral', que si bien no le sumó fracturas nuevas, sí le dejó en pedazos y con fuertes abrasiones.

El plan del de Gresini para esta jornada dominical era intentar acabar la carrera larga, pero sabía que no sería fácil, por intentar no tomar riesgos y por el propio cansancio acumulado. Pero el corredor de Cervera ofreció un ejemplo de resistencia y resiliencia brutal, puesto que no solo aguantó, sino que finalizó quinto. Aprovechándose de problemas de otros rivales, pero quedando por delante de Marc Márquez y casi de Fabio Di Giannantonio, que le adelantó al final tras cumplir su Long Lap Penalty.

Cuestionado sobre si su pensamiento era el de hacer algo más de 10 vueltas y retirarse, el #73 dijo a los medios, entre los que estaba Motorsport.com: "Ese era mi pensamiento también. Hacer un poco más de la sprint [que fue a 13 vueltas] y que ya me costase. Me he quedado en pista por la posición en la que estaba, y que estaba disfrutando. Pero a 10 vueltas del final me hubiera parado, honestamente. No podía ni con mi alma".

"Pero estaba bien, en la pelea, aún cómodo. La posición siempre motiva, y hace que quieras un poquito más, y todo ha ayudado a que pudiera acabar la carrera en un modo bastante bueno".

Alex Márquez, Gresini Racing, Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Ha sido un mix de sufrimiento y de disfrute, pero más de lo primero que de lo segundo, sinceramente. Disfrute en la primera parte de carrera, luego he sufrido mucho. Pero ha sido más un tema de pundonor, de darlo todo. Y ya está, esa ha sido la razón de acabar", siguió.

Cuestionado sobre si tenía seguridad en las últimas vueltas de que no tenía riesgo de caerse, indicó: "No, y al final también he mejorado mis tiempos por ese pundonor, ese querer ir con el grupito, me hacía querer ir hacia delante. Pero no he parado porque no ponía en riesgo ni a mí ni a nadie, simplemente tenía que vigilar en los puntos rápidos, para hacer los cambios de dirección de una manera mucho más suave, más controlada, para no cometer un error".

"Pero, por lo demás, la moto iba muy bien, el neumático blando iba muy bien hasta que quedaban 5 vueltas, que ahí ha tenido un bajón... Pero me he sentido bien durante toda la carrera, y he podido gestionar muy bien", cerró.