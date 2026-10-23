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MotoGP GP de Australia

Alex Márquez cree que Bezzecchi calculó mal en su toque; el italiano señala al viento

Marco Bezzecchi lideró la Práctica de MotoGP en Phillip Island, pero su sesión estuvo marcada al inicio por un toque por detrás a Alex Márquez, que provocó incluso una bandera roja. Los dos pilotos dan su versión.

Oriol Puigdemont

Publicado: 23 oct 2026, 7:49

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Alex Márquez, Gresini Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marco Bezzecchi y Alex Márquez protagonizaron este viernes uno de los momentos más llamativos de la Práctica de MotoGP en Phillip Island, que como consecuencia tuvo que ser detenida con una bandera roja por las consecuencias del incidente.

Recuerda:

No habían pasado ni siquiera 9 minutos cuando la sesión tuvo que ser parada por un toque del italiano al español. Bezzecchi enfilaba la curva 3 cuando impactó con la parte trasera de la Ducati del pequeño de los Márquez Alentà. Para el de Gresini no tuvo mayores consecuencias, ya que pudo seguir adelante, haciendo unos gestos ostensibles de queja desde su asiento. Pero sí las tuvo para el de Aprilia.

En primer lugar, una parte del carenado de la RS-GP se desprendió al momento, motivo que en última instancia provocó la aparición de la bandera roja, para que la retiraran. Además, el de Rimini no pudo mantener el control de su máquina, yéndose al suelo en la curva 4. Aunque la pierna se le quedó debajo de la moto, Bezzecchi salió ileso, se levantó y volvió al box, para luego salir y liderar el entreno al final con el mejor tiempo.

Con todo, Bezzecchi estuvo a punto de pagar caras, una vez más, las consecuencias de sus actos. Y es que los comisarios pasaron a investigar la acción en el mismo momento, considerando un castigo. Sin embargo, finalmente no tomaron ninguna acción en contra del piloto #72.

Al término de la jornada, tanto Márquez como Bezzecchi se pronunciaron sobre lo sucedido. Por un lado, el ilerdense cree que el que fuera líder del Mundial a principio de curso midió mal a la hora de intentar adelantarle.

"No sé qué ha pasado, hay que preguntárselo a él. Yo estaba concentrado en lo mío. Iba por la trazada habitual, a mi ritmo normal. Creo que su idea era adelantarme en ese punto, porque era más rápido que yo, pero calculó un poco mal. Pero no pasó nada, así que no pasa nada, ya sabes, es así y ya está", dijo al respecto, dando su opinión pero quitándole hierro al asunto.

Cabe destacar que el #73 acabó yéndose al suelo en ese mismo punto, la curva 4: "Elegí el mejor sitio para caerme en Australia. No fue una caída grave; solo estaba intentando mejorar mi tiempo, y lo estaba consiguiendo. Ya en la vuelta anterior había cometido un error en la curva 10, también de derechas. Al cambiar de dirección, sigo teniendo algunas dificultades a nivel físico y no me siento bien. Es así: [el daño que aún arrastra en el hombro sale] cuando intento apretar y estoy realmente al límite. Lo físico y todo eso es importante, así que cometí ese pequeño error", siguió un Alex Márquez que espera que las RS-GP no sean tan superiores como parece en condiciones de mojado.

Por su lado, Bezzecchi también dio su punto de vista: "Toqué a Alex, se me rompió el carenado, me salí a la hierba y luego me caí. Pero, por suerte, estoy bien", comenzó analizando.

Cuestionado sobre si el rebufo de la Desmosedici jugó un papel a la hora de succionarle y provocar el accidente, Bezzecchi lo achacó más al fuerte viento que ya soplaba este viernes en Phillip Island: "Bueno, hacía mucho viento. Y con mucho viento, estando cerca, era difícil esquivar a Alex. Por eso toqué su rueda, pero al final, ya sabes, nada grave. No pasa nada".

Con todo, Bezzecchi quiso quedarse con lo positivo del día: "Ha sido una jornada decente. Estoy contento. Por supuesto, como he dicho, las condiciones eran difíciles por el viento, pero en general la pista estaba bien. Siempre es agradable tener este tipo de días aquí en Phillip Island. Por desgracia, no ha habido muchos así a lo largo de todos estos años, pero cuando los tienes... Quiero decir que lo he disfrutado".

"Por supuesto, como siempre como cada viernes, debemos seguir trabajando. No hemos tenido tiempo suficiente para comprender el comportamiento de los neumáticos en lo que será el punto crítico en carrera, así que aún necesitamos vueltas para entenderlo, pero por el momento está bien".

Cuestionado sobre si el sábado empezará otro gran premio por el empeoramiento de la meteorología que se espera, 'Bez' comentó: "Bueno, eso es difícil de predecir, así que, sinceramente, prefiero esperar a mañana. No quiero malgastar energía ni volverme loco pensando ya en mañana. Al final, prefiero ponerme a trabajar en el box, intentar entender y mejorar en función de las condiciones que tenemos hoy. Y luego, mañana, cuando abra la ventana, veré qué pasa e intentaré adaptarme lo más rápido que pueda", cerró.

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