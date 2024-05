Espargaró: "Supe presionar a Bagnaia y esperar su error"

Primera victoria del año, al Sprint, para Aleix Espargaró en su circuito de casa y tras anunciar, el jueves, que se retira a final de temporada.

El de Aprilia salía en pole tras ser el más rápido y lograr batir el récord del trazado por segunda vez en 24 horas, pero perdió posiciones en la salida, cuando le pasaron varios pilotos. Espargaró se supo mantener en su ritmo de carrera pese a caer a la quinta posición, mantuvo la calma y esperó su momento, viendo como sus rivales se iban cayendo uno tras otro por ir demasiado rápido forzando los neumáticos.

"Ha sido increíble estos dos últimos días, ha sido como un cuento de hadas, no tengo palabras. La carrera era muy difícil, deslizaba mucho y no veía los tiempos por vuelta, trataba de guardar goma para el final, Pecco estaba arriesgando un poco y traté de presionarlo hasta el final y logré una victoria increíble", dijo.

Una victoria que escenifica un fin de semana de ensueño.

"Te lo diré el domingo por la tarde, pero está siendo un cuento de hadas, no tengo palabras para describir lo bonito que está siendo. Me estoy esforzando mucho, ha sido muy complicado, la pista era hielo y el ritmo del inicio era muy fuerte, difícil de mantener, tenia la intuición de que era muy complicado mantener ese ritmo, han empezado a haber caídas, no podía acercarme a Pecco Bagnaia porque me subía la presión y me he tenido que mantener a distancia de la Ducati y apretarle hasta el final a ver si cometía un error, como ha sido".

"Raúl Fernández tenia mucha velocidad pero era imposible mantener ese ritmo, cuando al principio gastas tanto neumático lo pagas al final, ya no recuperas. Pedro Acosta al principio iba muy fuerte y al final lo ha pagado. Algunas veces ser el veterano tiene sus cosas buenas".

"Ha sido una carrera más táctica de lo que parece, al principio tenia muy buen ritmo, pero me he mantenido en mi línea, a todo el mundo se le iba cerrando la dirección, iban demasiado rápido, he aguantado y he esperado el error, ha sido una carrera con un ritmo muy fuerte hasta el final".