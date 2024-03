Espargaró: "Con Fermín Aldeguer, Ducati se lleva una perla"

Aleix Espargaró llega al Gran Premio de Portugal de MotoGP con un buen estado de ánimo. El piloto de Aprilia pudo sacarle partido a la nueva RS-GP en varios momentos de su estreno en Qatar, especialmente el sábado, cuando fue segundo en la sesión de clasificación y tercero en la carrera al sprint, y pensando en poder ganar la prueba larga del domingo.

Sin embargo, todo se torció el día grande. El de Granollers tuvo problemas con los neumáticos Michelin, en una pista en la que la marca francesa ya vivió el episodio con Jorge Martín en 2023. Espargaró describió el comportamiento del compuesto medio trasero como "pilotar sobre hielo", algo que no se repitió con el resto de pilotos de la parrilla y que le relegó a terminar octavo en la carrera larga.

Sin embargo, toca cambiar el chip, y el #41 pretende continuar con las buenas sensaciones en Portimao. Así, en su llegada a la pista lusa, Aleix comentó que se lo pasó bien en el GP de Qatar, pero que le fue imposible sacar más en carrera, una situación por la que volvió a pedir que se mejore la calidad de los neumáticos Michelin, con el objetivo de que algo así no vuelva a pasar en 2024.

"Me lo pasé bien en Qatar, donde demostramos que somos capaces de pelear por la pole. No pude hacer nada en la carrera", comenzó diciendo Espargaró, en declaraciones a los medios, entre los que estaba Motorsport.com. "Poder terminar en los puntos con tan poco agarre fue algo muy positivo. Lo que tenemos que mejorar es la calidad de los neumáticos, lo llevamos pidiendo desde hace años".

Posteriormente, el catalán confirmó que había demandado explicaciones a la marca gala, pero que su petición no ha sido respondida, al menos por el momento: "He pedido explicaciones sobre qué pasó y no me las dieron. Yo tengo muy buena relación con Michelin, y si no me dan explicaciones será porque no las tendrán".

Por último, Espargaró comentó una de las noticias de la semana, la confirmación de Ducati del fichaje de Fermín Aldeguer al menos para las dos próximas temporadas, una noticia que ya había adelantado Motorsport.com. Aleix, que tiene una gran relación con el talento murciano, le catalogó como "perla", y remarcó el buen trabajo que se ha hecho en la cantera del motociclismo español antes de esta época dorada para el deporte nacional en la categoría reina de las dos ruedas.

"Con tantas alas, estas motos son más seguras que las de antes. Con Aldeguer, Ducati se lleva una perla, uno de los pilotos con más talento. Ya [había] una alineación brutal, y ahora, aún más. El Mundial de MotoGP podría ser perfectamente el campeonato de España. Esto es fruto del trabajo bien hecho en la década de los años 2000", finalizó Espargaró.