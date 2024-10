Espargaró: "No sé qué hacemos corriendo en Australia en esta época"

Aleix Espargaró logró salvar el día en Phillip Island. Hasta la carrera al sprint, el piloto español estaba viviendo un Gran Premio de Australia muy complicado, algo que se vio de forma clara en la clasificación, donde no solamente no pudo pasar a la Q2 sino que acabó lejos, en vigésima posición, la antepenúltima y únicamente por delante de Takaaki Nakagami y Lorenzo Savadori.

Pero la prueba corta del fin de semana fue otra historia para el de Granollers. Se encontró mejor, pudo adelantar a varios pilotos, y además se aprovechó de los distintos abandonos (solamente acabaron 15 pilotos) para incluso meterse en la zona de puntos, al acabar octavo por delante de Augusto Fernández y por detrás de la otra RS-GP de Raúl Fernández.

Así, tras la carrera corta, Espargaró reconoció que su clasificación no le ayudó en absoluto, pero prefirió quedarse con lo que consiguió después para cerrar el sábado: "Me he complicado mucho la vida en la cronometrada, pero luego remonté y el ritmo no era malo".

Una de las imágenes de la sprint involucró a su compañero de equipo en Aprilia, Maverick Viñales, con Marco Bezzecchi. El de Roses adelantó al italiano por la quinta plaza, pero el piloto del Pertamina Enduro VR46 no midió bien y, posiblemente también succionado por la moto de delante, acabó impactando contra Maverick. Analizando la acción, Espargaró piensa que el transalpino se pasó, aunque reconoce que es un punto extremo: "Era muy difícil la curva 1, pero Bezzecchi ha calculado mal".

Este incidente se suma a la lista de contratiempos que han marcado, un año más, el Gran Premio de Australia, que en su fecha actual de mediados de octubre siempre se ve perjudicado por las inclemencias del tiempo. Espargaró criticó esta circunstancia y lamentó que no haya un cambio de fecha, algo que el promotor de la cita no ha promovido hasta ahora para que no coincida con el evento de la Fórmula 1 en Melbourne, de marzo, y del que también son responsables.

"No sé qué hacemos corriendo aquí en esta época del año. Se lo he dicho otra vez a Carlos Ezpeleta, que no tiene sentido el dineral que vale venir aquí, el dineral que malgastamos en motos destrozadas, todo el daño que nos hacemos los pilotos", dijo de forma tajante el #41.

Sin embargo, según Espargaró, para 2026 sí se podrá conseguir el cambio de lugar en el organigrama que tanto han pedido los pilotos de la categoría reina: "Sé que llevan intentando desde hace años mover esta carrera, y creo que al final lo han conseguido y que el año que viene será el último en que se correrá ahora", finalizó.