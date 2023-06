Aleix: "Hemos mejorado la moto, pero Ducati ha mejorado aún más"

Aleix Espargaró logró salvar el Gran Premio de Italia de MotoGP en Mugello, a pesar de que se le complicó el jueves. El piloto de Aprilia sufrió una caída el jueves cuando rodaba en bicicleta por el trazado, antes de arrancar la acción en pista, por estar mirando el teléfono móvil, lo que le produjo daño en un tobillo para los días posteriores.

Sin embargo, el español tiró de garra y acabó como el mejor piloto de la marca de Noale, octavo en la carrera al sprint del sábado y sexto en la principal del domingo, siempre por delante de Maverick Viñales y de los dos pilotos del RNF. Pero no acabó de todo contento con el desempeño del fin de semana.

Espargaró lamentó al término de la carrera la falta de velocidad de su moto en comparación a la Ducati, una máquina que considera mejor evolucionada. Así lo explicó en un encuentro con los medios, entre los que se encontraba Motorsport.com.

"Hay que ser sinceros. Este fin de semana no hemos tenido la velocidad de Ducati, me jode y me choca mucho", dijo Aleix. "Tampoco entiendo muy bien el por qué. Hemos mejorado un poco la moto, hemos ido rápido, pero yo creo que Ducati ha mejorado aún más. 10 segundos del ganador es mucho".

"Me he esforzado mucho toda la carrera. El dolor no ha sido un impedimento ni mucho menos, lo he dado todo. Seguramente la goma media no ha ayudado. Era la elección justa con 51 ºC en pista después del tiempo que hice por la mañana, pero no ha dado el resultado que yo esperaba. No tenía nada de tracción", continuó, haciendo balance.

"He tirado como un animal para intentar coger a Brad Binder para al menos ser el mejor después de las Ducati y no le he podido coger al final. Pero bueno, sextos y bastante diferencia con las demás Aprilia. Aquí este fin de semana creo que era difícil hacer mucho más", siguió.

Al ser preguntado sobre si el GP de Alemania de este próximo fin de semana será diferente, Espargaró admitió que aún no quiere centrarse en ello: "No me gusta pensar que Sachsenring será diferente y pasar página. Quiero entender por qué el año pasado pude luchar por la victoria y entré a un segundo y medio del ganador y este año he entrado a 10. Ya habrá tiempo de Sachsenring. Soy positivo, quiero luchar por la victoria aquí, pero quiero entender por qué todas las Ducati han sido más rápido que nosotros".

Finalmente, el de Granollers explicó la diferencia de mejoras entre ambas máquinas: "Los números son claros. Esta moto es un 5 por ciento mejor que la del año pasado, pero la Ducati es un 10 por ciento mejor, sin duda. Pero Ducati es un 10 por ciento mejor. Entonces nuestra moto es un 5 por ciento peor que la de ellos. El año pasado podía luchar con ellos para ganar, y este año no puedo. Pecco está volando, pero es que todas las Ducati están ahí, detrás de él", finalizó.