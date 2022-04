Aleix Espargaró: "Aquí esperaba terminar más lejos de Viñales"

Cargar el reproductor de audio

Austin.- Después de pasar a la historia logrando su primera victoria en el Mundial y la primera para Aprilia en la clase reina, Aleix Espargaró llegaba a un circuito de Austin que “tenía marcado con una equis en rojo de diez metros”, dijo exagerando por las dificultades que sufrió el pasado año en este trazado con la RS-GP.

"Después de ganar en Argentina nunca habría dicho que estaría satisfecho con la undécima posición aquí. Pero estoy contento, me veo rápido y la Aprilia trabaja mucho mejor que el año pasado”, admitió al final de la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de las Américas.

Pese a que las sensaciones son buenas, Aleix no está clasificado provisionalmente para disputar la Q2, de momento.

"Mañana por la mañana tengo que empujar un poco más para intentar meterme en la Q2. Tengo mucho catering", explicó el corredor español.

"Esta moto va mucho mejor que la del año pasado en todos lados. Yo soy más rápido, la moto es distinta y hay asfalto nuevo. El año pasado me caí muchas veces", recordó.

Aleix subrayó que “por más rápido que sea no puedo ganar todas las carreras que faltan”, pero se ve con fuerza para seguir sumando buenos puntos con vistas al campeonato.

"Creo estar seguro de poder pelear por terminar entre lo seis primeros, y hacer eso en uno de los peores circuitos del año para nosotros, pues es muy bueno".

"No es un buen circuito ni para la moto ni para mí; no piloto bien. Estamos analizando también los datos de Maverick Viñales, que es muy rápido aquí. Él no está intentando llevar la Aprilia a su terreno, sino entenderla, y eso está muy bien por su parte", argumentó.

"Y yo quiero aprender de él, cómo gestiona el gas y cómo levanta la moto, porque lo hace mejor que yo. La verdad es que esperaba quedar más lejos de Maverick", del que se vio separado solo por tres décimas.

"Si en todos los circuitos que quedan termino entre los seis primeros, será un buen año", asumió.

"El circuito está mejor que el año pasado, pero para haberse reasfaltado, es un desastre. Cuando repavimentas un circuito tiene que estar absolutamente liso; y este no lo está", zanjó en el Granollers.