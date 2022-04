Espargaró: "Tenemos una buena oportunidad de recuperar el liderato"

Cargar el reproductor de audio

Portimao.- Para el de Aprilia, el Gran Premio de Portugal se puede convertir en una gran oportunidad de recuperar el liderato que ya alcanzó, por primera vez en su carrera, tras la victoria de Argentina y que perdió en una difícil carrera en Austin hace dos semanas. Allí ganó Enea Bastianini, que ahora lidera la general con 11 puntos más que Aleix Espargaró, que es tercero justo por detrás de Alex Rins, que le saca seis puntos.

Lo bueno del caso es que este domingo en Portimao, Aleix sale desde la primera fila de la parrilla, mientras que el de Gresini lo hace 18º y el de Suzuki 23º. La oportunidad está ahí.

"Para mi no es súper importante liderar el campeonato en este momento porque es muy pronto, pero lo que sí es bonito es terminar en lo más alto. Mañana tenemos una buena oportunidad de luchar por el podio, con Enea y Alex saliendo desde muy atrás en la parrilla. Pero esto es MotoGP, así que pueden estar luchando con los de delante en unas vueltas".

"De todos modos, está claro que su carrera será más dura que la mía, así que ya veremos. De todos modos, Johann [Zarco] también está muy cerca en el campeonato, Quartararo también, así que todavía es pronto. Pero si tengo la posibilidad recuperar el liderato en la sexta carrera, es porque somos rápidos", fue su conclusión.

Una rapidez evidente y confirmada claramente este año con resultados nunca vistos en la casa de Noale y que, además, es capaz de conseguir en diferentes escenarios, lo que habla muy bien de la maquinaria italiana.

"No tengo dudas de que la moto va bien en diferentes circuitos, tampoco las tuve después de Argentina. Muchos pilotos dijeron que tenían que esperar a Europa para que empiece el Mundial, pero para mí el campeonato empezó en Qatar, en la primera carrera. Fui rápido en todas partes y la moto parece competitiva en todos los circuitos".

Espargaró logró aprovechar la locura de los últimos minutos de la clasificación para cerrar un giro rapidísimo en unas condiciones que no eran sencillas.

"Odio decirlo, pero estaba asustado. Las zonas húmedas eran realmente resbaladizas. Cuando estás en boxes y ves tantas caídas en la Q1, todas ellas fuertes, debes estar muy concentrado y con mucha confianza, pero no puedes estarlo".

"Así que traté de ser paciente al principio, para tener una buena sensación con la pista, para ver dónde podía empujar en los últimos cinco minutos, y al final estoy muy contento. Para mí es como una victoria. No me gustan estas condiciones, así que estoy muy contento con el resultado".

"Me he sentido muy fuerte en seco, he vuelto a confirmar que la moto es muy buena este año. Es importante empezar desde la primera fila. La carrera será mucho más fácil desde ahí, así que espero que no llueva y podamos ofrecer un buen espectáculo", zanjó.