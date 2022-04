Aleix Espargaró: "Me he beneficiado de la caída de Miller y Mir"

Cargar el reproductor de audio

Pese a haber experimentado una mala salida protagonizada con problemas en el embrague de su Aprilia, Aleix Espargaró ha conseguido subir a un cajón de honor protagonizado por el líder del domingo, Fabio Quartararo.

Después de una batalla por el podio contra Johann Zarco, Aleix Espargaró se anota un podio más en su casillero.

"Ha sido una carrera difícil, la verdad, de las que más este año", introdujo el piloto tras concluir la prueba.

"He tratado de remontar lo más rápido posible, comencé a dar caza a mis rivales, exceptuando a Fabio [Quartararo], que estaba en otro planeta".

El piloto español asegura que lo "ha dado todo" en una de las pruebas más complicadas de su carrera.

"Me he beneficiado de la caída [entre Joan Mir y Jack Miller] aunque yo tenía buen ritmo".

"Pensaba que estaba para luchar por el segundo puesto y atacar a [Johann] Zarco, pero me quedé sin neumático trasero y sin tracción sobre todo en algunas curvas", lamentó el piloto español.

Aleix Espargaró tuvo limitaciones al encontrarse con la Honda satélite de Alex Márquez, y el de Aprilia no dudó en pronunciarse al respecto.

"Perdí mucho tiempo con Alex [Márquez], relató Espargaró. "Esto nos hace perder el tiempo y creo que no es necesario, especialmente en competiciones así".

"No entiendo muy bien estos tipos de conducción, me desquician bastante", amplió. "Después de Indonesia ha vuelto a hacer lo mismo y he perdido mucho tiempo".

Sin embargo, el piloto de Granollers asegura que está "encantado con el podio" y de luchar contra los mejores".

"Yo estoy disfrutando mucho, debería estar nervioso, pero estoy muy relajado", aseguró el de Granollers.

"Intentaré seguir con los pies en la tierra y concentrado, el binomio Aprilia este año funciona muy bien y hay que aprovecharlo", remachó Espargaró, que actualmente se encuentra tercero en la hoja clasificatoria del campeonato, por detrás de Alex Rins y Fabio Quartararo.

