Aleix Espargaró: "Ahora mismo soy candidato a luchar por la victoria"

Cargar el reproductor de audio

Jerez.- El corredor de Aprilia se está habituando a lograr muy buenas posiciones de parrilla de salida y este domingo en el Gran Premio de España partirá, una vez más, desde la primera fila, como ya hizo en Argentina, donde logró la pole y confirmó en carrera su gran ritmo con una victoria, y también en Portimao, donde salía tercero y logró llegar hasta el podio en esa misma posición.

En términos de ritmo, el de Aprilia ha completado un gran fin de semana que ahora deberá refrendar en la carrera de este domingo.

"Desde el viernes me encontré bien con el neumático de carrera (medio), pero en MotoGP ya no vale solo con tener ritmo, hay que clasificar bien en parrilla. Ayer por la tarde tuvimos una reunión larga, normalmente es para preparar la carrera, pero también buscamos algo con el neumático blando porque tenía mucho rebote y no podía ser competitivo. El equipo hizo un trabajo enorme, me cambiaron la geometría, han añadido pesos para quitar la vibración y la vuelta ha sido buenísima, no tanto como la de Pecco, pero sí suficiente para estar en primera fila".

Sobre el papel, sí parece que tanto Pecco Bagnaia como, sobre todo, Fabio Quartararo tengan algo más que el español.

"Yo creo que si analizamos bien los entrenamientos libres y el FP4 sinceramente no pienso que Pecco y Fabio tengan más ritmo que yo. Con más de 20 vueltas he logrado rodar en 1.37, que es el paso de Fabio, mientras que Pecco no ha dado tantas vueltas. Está claro que el hombre a batir es Quartararo, pero creo que tenemos un ritmo parecido. Mañana puede cambiar todo, pero ahora mismo creo que somos candidatos a luchar por la victoria".

Mientras que el ritmo de los tres es muy parejo, lo que sí tienen mejor el francés y el italiano, respecto a Aleix, son las dos primeras vueltas con neumático nuevo, lo que los puede animar a tratar de escaparse.

"Correcto, esto es así, además en Portimao sufrí mucho con el depósito lleno. Allí Fabio se paseó, pero si mirar los tiempos de vuelta desde que logré adelantar a Marc Márquez, en la vuelta cinco o seis, hasta el final, rodé igual que Quartararo. Será muy importante arrancar bien y ser competitivo con el depósito lleno", dijo.

"No olvidemos, tampoco, que la carrera será después de Moto2 y la pista va a patinar mucho hasta que quitemos la goma de la pista, así que tampoco va a estar la cosa para muchos inventos en las primeras vueltas, hay que usar la cabeza", añadió el de Aprilia.

Por último, le pidieron a Aleix que valorara las dificultades que siguen en el lado del garaje de Maverick Viñales en Aprilia.

"Es difícil de decir, sinceramente la velocidad entre Maverick y yo no es tan diferente, en algunas fases de las carreras tenemos los mismos tiempos, pero cuando montamos goma nueva él sigue sufriendo en algunos momentos. Creo que no va mal, pero debe seguir mejorando la confianza en la moto", zanjó el chico de Granollers.