Espargaró: "Ni yo mismo puedo explicar lo que está pasando"

Aleix Espargaró nació un 30 de julio de 1989 a escasos cinco kilómetros de donde hoy está enclavado el Circuit de Barcelona-Catalunya, una instalación estrenada un año más tarde, y que desde 1992 alberga el Mundial de Motociclismo.

"Cuando era pequeño, en verano, teníamos abiertas las ventanas de la escuela y escuchábamos los motores de los coches y las motos que rodaban en Montmeló, la ciudad vecina a Granollers. "Desde entonces siempre soñé con algún día ser piloto y competir en el Circuit", aseguraba esta tarde el catalán.

El sueño de ser piloto se hizo realidad muy pronto, con apenas 11 años, y el de correr en este circuito llegó un 12 de junio de 2005, cuando en su primer año completo en el Mundial, disputó la carrera de casa, la sexta de aquel curso y la séptima de Aleix en el paddock. Aquel día acabó el 15º en la prueba de 125cc.

Nunca Espargaró fue de los pilotos que estaban luchando por las victorias, mucho menos por los campeonatos, pero su primer podio, estando en Moto2, llegó justo en Montmeló, en 2011, la pista en la que más ha rodado en sus 33 años de vida.

Este domingo, Aleix, por primera vez, correrá en el 'jardín de su casa' optando a salir de Cataluña líder del campeonato y siendo uno de los candidatos a la victoria, la segunda de su vida, tras la conseguida este mismo año en Argentina. "Aquella victoria me hizo una ilusión enorme, lógicamente, fue la primera, pero ganar en Montmeló sería mucho más importante, esta es mi carrera de casa, yo he nacido aquí y sería muy especial", admitió.

Un triunfo que este año va acompañado de una enorme competitividad y cinco podios, cuatro de ellos conseguidos consecutivamente en las cuatro últimas carreras, algo que solo lo han conseguido dos pilotos en activo, Marc Márquez y Andrea Dovizioso.

"Como todo lo que está pasando este año es algo difícil de explicar, de entender, de digerir, incluso de darle una explicación yo mismo, que soy el protagonista. Solo me queda intentarlo disfrutar. Es un gran premio muy especial, no está la estrella histórica de esta carrera, que es Marc [Márquez], así que este año llegar aquí luchando por el título es una responsabilidad y un orgullo enorme", explicó este jueves Aleix tras la rueda de prensa oficial previa al gran premio.

Además de llegar en su mejor momento, lo hace con una Aprilia RS-GP que se ha convertido en una de las mejores motos de la parrilla y que este trazado le va como anillo al dedo.

"Creo sinceramente que este circuito nos va bien, el año pasado fuimos competitivos aquí, y este año la moto funciona mejor. Donde más pierdo con Fabio Quartararo es en los cambios de dirección, aquí no hay chicanes, así que la moto funcionará bien".

Pese a la nube en la que se ha instalado este curso, Aleix se mantiene con los pies en el suelo.

"No os voy a engañar, el objetivo es ganar el domingo, pero será muy difícil y hay que entender dónde poner la fina línea entre la consistencia y el arriesgar para ganar un gran premio, lo entenderemos durante los entrenamientos".

"Este gran premio es el que he soñado ganar toda mi vida. El podio de Jerez es el que más valor le doy, más que al primero o la victoria de Argentina, verme en el podio en Jerez, fue brutal. He corrido un millón de veces allí, nunca había hecho podio y ahí estaba, tercero en la categoría reina. Pues imagínate en Barcelona, que es mi casa".

Para Aleix no hay una explicación coherente para entender la temporada que está llevando a cabo con la Aprilia.

"No lo puedo explicar, no lo sé. La moto ha crecido, yo he crecido, estamos recogiendo los frutos de tantos años juntos trabajando en Aprilia, se han juntado mil y un factores, es tan extraño y tan histórico lo que está pasando que no tengo explicación".

Unos buenos resultados que les están llevando en volandas: "La victoria de Argentina me dio alas, me hizo creérmelo de verdad, y estar cada fin de semana en podio luchando con los mejores echa más leña al fuego, es lo que hay que intentar mantener"

Tras la retirada de Valentino Rossi y la lesión de Marc Márquez, le pidieron a Aleix que 'vendiera' el GP de Cataluña, que animara a los aficionados a llenar el Circuit.

"Vamos a tener un show brutal, el clima es espectacular, sé que no está Marc y no voy a decir que intentaré emularle, porque es imposible, pero voy a intentar hacerlo bien y dar espectáculo. Creo que la gente está aburrida de que gane cada año Marc [risas], así que una victoria de otro piloto y otra moto sería espectacular".

Por último, Aleix lucirá un casco especial este fin de semana, dedicado a su hija Mia y como homenaje a la asociación Corall Family.

"Hace cuatro años nacieron mis gemelos, Max y Mia, la niña sufría una cardiopatitis severa y lo pasamos muy mal, Corall Family nos ayudó muchísimo junto a los doctores que la operaron. Los deportistas de elite somos un altavoz y es un homenaje a mi hija, pero sobre todo a Corall Family que operan de corazón a muchos niños alrededor del mundo, un trabajo que salva muchas vidas", explicó en referencia a la Asociación Cardiopatías Congénitas Cor Barcelona.