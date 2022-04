Aleix Espargaró: "Quiero hacer dos años más, pero no tengo una oferta clara sobre la mesa"

Cargar el reproductor de audio

Con dos podios en las últimas tres carreras, Aleix Espargaró disputa la mejor temporada de su vida en MotoGP. El piloto de Granollers se presenta en la parte delantera de la hoja clasificatoria, tercero en el campeonato con 66 puntos en su casillero.

"Me siento bien. Estoy disfrutando de esta temporada", introdujo el piloto de Aprilia en la rueda de prensa del Gran Premio de España. "Ya desde la pretemporada me sentía bastante bien con la moto, y no era fácil imaginar que fuera capaz de alcanzar este nivel".

A pesar de que Espargaró admita que "tiene que mejorar en algunas áreas", en términos generales el español se siente "satisfecho y contento con la moto".

"Espero que con la moto de este año, que ha mejorado bastante, podamos ser más competitivos", amplió en la rueda de prensa en la que Motorsport.com estuvo presente.

En el pasado, la FP3 de Jerez tuvo a 15 pilotos en apenas tres décimas, por lo que en este fin de semana la concentración será imprescindible.

"Habrá que estar en el top 10 de los primeros libres", aseguró Aleix. "Cada sesión importará. Intentaremos estar arriba desde la primera vuelta".

"La última temporada aquí se nos dio muy bien, estuvimos bastante cerca del podio y de la victoria".

Aunque Aleix Espargaró todavía no se concibe como contendiente sólido al título, su RS-GP se muestra muy fuerte ante los 23 prototipos restantes. Por el momento, el piloto de Granollers prefiere "disfrutar del proceso".

"Ni Aprilia ni yo hemos estado peleando por el campeonato en el pasado", argumentó el piloto de Granollers. "Tenemos que continuar trabajando y dando el máximo".

"Me hace muy feliz llegar a este nivel con Aprilia, me encantaría hacer dos años más en MotoGP y en Aprilia, pero tampoco tengo una oferta clara sobre la mesa. No depende de mí, sino en la dirección en la que se mueve el mercado", confesó Espargaró sobre la incógnita de su renovación.

Una vez concluida la carrera, MotoGP disputará una jornada de pruebas en el trazado andaluz. A raíz de los nuevos cambios implementados por Dorna y la IRTA, el campeonato cambiará su formato de test.

"Tenemos muchas cosas que probar y no sé si tendremos tiempos", añadió Aleix Espargaró. "Contamos con Lorenzo Savadori y espero que seamos capaces de probar cosas el lunes".

"Lo importante es no perder el foco, porque la moto es bastante buena aunque haya margen de mejora".

Más sobre los cambios de test: Valencia recupera los test de fin de temporada de MotoGP 2022

El campeonato cambiará de tres a dos sesiones de pruebas de un día que tendrán lugar el lunes o martes después de cada gran premio, con un nuevo formato en el que las fechas y circuitos serán establecidos por los equipos, Dorna e IRTA.

"Nos tendremos que adaptar", declaró Espargaró sobre este asunto. "Si tienes menos días tienes que tratar de trabajar con más astucia y ser más inteligente a la hora de elegir las prioridades".

"En la carrera se agrandan las diferencias respecto a los test, así que lo importante es ceñirse a lo primordial, preparar la moto para 25-27 vueltas y no forzar, porque ahí es cuando puedes marcar la diferencia", aseguró.

"Este año las cosas han cambiado mucho para nosotros y también para el resto de pilotos. El nivel es muy alto y ya sabemos lo difícil que es esta categoría", concluyó.