Espargaró: "Esto le quita la ilusión y las ganas a cualquiera; ahora me iría a mi casa"

Está siendo una muy mala racha para Aleix Espargaró. Pudiendo luchar por el Top 5, el piloto de Granollers se vio obligado a abandonar por problemas mecánicos en su Aprilia en la carrera larga del Gran Premio de la India de hace apenas una semana. Pero la situación no ha mejorado con el tiempo, y sufrió el mismo destino este sábado en la prueba corta del GP de Japón.

Mientras que en Buddh el #41 achacó los problemas al calor, unas condiciones en las que la RS-GP sufre desde hace bastante, en Motegi vio cómo sí hubo un daño en el motor que le llevó a retirarse, algo que los mecánicos de Noale afortunadamente pudieron descartar en la India.

Al término de la carrera al sprint, en la que tuvo que abandonar estando clasificado en el Top 10, Espargaró se mostró descontento por la falta de fiabilidad que está demostrando a Aprilia, a la que le están volviendo así fantasmas del pasado. Pero sobre todo por no poder demostrar su buen nivel por estos problemas, algo por lo que ahora mismo "se iría a su casa", tal y como ha comentado, dada la decepción.

"No entiendo qué está pasando; vuelven los problemas del pasado", empezó diciendo Aleix. "No sé muy bien qué decir. En Buddh se dañó un elemento de la moto en la cronometrada, y otro en la carrera. Hoy, otra vez. Yo creo que cuando llegan las carreras estoy demostrando ser muy competitivo. Esta vez volvía a estar el quinto, rodando muy rápido. No puedo hacer más, y esto le quita la ilusión y las ganas a cualquiera. Ahora mismo me iría a mi casa".

Espargaró explicó la diferencia entre los problemas de India y los de Japón: "Se paró una de las bancadas del motor, y la moto no pasa a 80 por hora. Esta vez, a diferencia de Buddh, se ha dañado el motor y tenemos que cambiarlo. Es verdad que tenemos problemas cuando hace mucho calor, pero no creo que este haya sido el problema, porque aquí la temperatura no es como en India".

"Siempre nos pasa en la segunda mitad del campeonato, no en la primera. Los ingenieros pueden pensar que es una cuestión de mala suerte por ser una pieza así, periférica. Yo no creo en la mala suerte, de modo que habría que investigarlo", siguió el catalán.

Además, Aleix también valoró la gran actuación de su amigo Jorge Martín, que ganó con firmeza la sprint para seguir su remontada con respecto a Pecco Bagnaia. Apuesta por el madrileño para el título: "Martín está en un momento de confianza brutal. Lo demostró en el primer ensayo libre, de modo que por eso creo que se llevará el título", finalizó.